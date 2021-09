Star Trek Day : Date pour Discovery ; Strange New Worlds caste Uhura ; trailer pour Picard

Infos pour les différentes séries Star Trek avec une date pour le retour de Discovery, des annonces casting pour la spin-off Strange New Worlds et un trailer pour Picard.

A l’occasion du Star Trek Day, les séries Star Trek de Paramount+ ont fait le plein d’infos. Tout d’abord, nous avons une date pour la saison 4 de Discovery qui sera lancée le 18 novembre sur la plateforme de CBSViacom. La série devrait ensuite est disponible pour la France dès le lendemain sur Netflix.

Dans la saison 4, la capitaine Burnham et l’équipage de l’U.S.S. Discovery se trouveront face à une menace sans précédent. Alors que les mondes fédérés et non fédérés ressentent l’impact, ils doivent affronter l’inconnu et travailler ensemble pour assurer un avenir plein d’espoir pour tous.

Une première image de Michael Burnham dans son siège de Capitaine avec sa nouvelle tenue a été dévoilée, elle est à voir ci-dessous.

Star Trek Strange New Worlds

La nouveauté Strange New Worlds, série dérivée de Discovery, qui verra les retours d’Anson Mount (Capitaine Christopher Pike), Rebecca Romijn (Numéro Un) et Ethan Peck (Spock), annonce son casting avec notamment Celia Rose Gooding qui jouera la jeune Uhura, personnage culte incarné à l’époque par Nichelle Nichols et dans les films récents par Zoe Saldana.

D’autres personnages familiers seont également présents. Jess Bush jouera l’infirmière Christine Chapel (joué à l’origine par Majel Barrett Roddenberry dans TOS). Babs Olusanmokun incarnera le Dr M’Benga, un médecin qui est apparu dans deux épisodes de TOS, joué à l’origine par Booker Bradshaw.

Christina Chong jouera un personnage nommé La’an Noonien Singh, qui partage le même nom de famille avec le tristement célèbre Khan Noonien Singh. De plus, Melissa Navia incarnera la lieutenant Erica Ortegas, tandis que Bruce Horak jouera un rôle connu uniquement sous le nom de Hemmer.

Ils se présentent tous dans la vidéo ci-dessous qui donne également un bref aperçu des personnages à bord de l’U.S.S. Entreprise.

Star Trek Strange New Worlds se déroule durant les années où le capitaine Christopher Pike (Mount) a été à la barre de l’U.S.S. Entreprise. La série suivra le capitaine Pike, l’officier scientifique Spock (Peck) et Numéro Un (Romijn) dans les années qui ont précédé l’embarquement du capitaine Kirk à bord de l’U.S.S. Enterprise, alors qu’ils explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie.

Star Trek Strange New Worlds n’a pas encore de date de diffusion. On ne sait pas encore sur quelle plateforme la série sera disponible en France.

Star Trek Picard

De son côté, non seulement Picard a déjà été renouvelé pour une saison 3 mais a également offert une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 qui arrivera en février 2022.

Une bande-annonce qui révèle que la saison 2 adoptera un scénario qui pourrait sembler familier, car Picard et sa fidèle équipe doivent remonter dans le temps après que les actions de Q (John de Lancie) dans le passé aient brisé l’avenir. On dirait qu’il y aura aussi beaucoup de choses amusantes, y compris Seven of Nine qui essaye de conduire une voiture du 21e siècle. Pas facile de s’adapter aux vieilles technologies de la Terre !

Pour cette saison 2, Whoopi Goldberg devrait être de retour dans la franchise en reprenant son rôle de Guinan. Elle rejoint son ami Patrick Stewart ainsi que les membres du casting de la saison 1 de retour : Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Jeri Ryan et Santiago Cabrera et Brent Spiner. Annie Wershing a aussi rejoint la série dans le rôle de la Reine Borg.

Star Trek Picard est disponible en France sur Amazon Prime Video.

Pour l’intégralité de l’événement Star Trek Day, c’est ci-dessous :

#StarTrekDay is live! Watch along for panels featuring some of your favorite cast members from EVERY Star Trek show as well as huge announcements and fascinating surprises. https://t.co/4Ww3yekoxr — Star Trek (@StarTrek) September 8, 2021

Source : Collider / Crédit ©Paramount