Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield nie à nouveau sa participation

Andrew Garfield nie à nouveau sa participation au film Spider-Man No Way Home.

Andrew Garfield continue de nier sa présence dans le film Spider-Man No Way Home. Alors que des images circulent sur la toile et que la rumeur persiste, l’acteur de The Amazing Spider-Man insiste sur le fait qu’il n’est pas dans le prochain film Marvel. Il avait déjà dit qu’il n’avait pas repris son rôle et réitère.

Cela fait des mois que les fans et les médias spéculent sur la présence de Garfield et Tobey Maguire qui ont tous les deux joué Spider-Man dans le passé. Avec le MCU qui s’ouvre au multivers, le concept de voir trois versions différentes de Spider-Man réunies est alléchant et c’est tout à fait possible.

Dans une interview avec Variety, Garfield a de nouveau été interrogé sur son inclusion potentielle dans No Way Home et, bien qu’il ait adoré travailler sur The Amazing Spider-Man dans le passé, il a clairement indiqué qu’il n’avait aucune connaissance de son implication. Bien sûr, il a également reconnu que quoi qu’il dise, personne ne le croirait.

« Je comprends pourquoi les gens s’excitent à propos de ce concept parce que je suis aussi un fan. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’imaginer des scènes et des moments de « Oh, mon Dieu, ce serait vraiment cool s’ils faisaient ça ? » », dit-il. « Mais il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué. Mais je sais que je ne pourrai rien dire qui convaincra qui que ce soit que je ne sais pas ce qui se passe. Peu importe ce que je dis, je suis foutu. Soit ça va être vraiment décevant pour les gens, soit ça va être vraiment excitant. »

Beaucoup de fans croient dur comme fer à sa participation dans le film. Il faudra patienter jusqu’en décembre pour en avoir le cœur net.

Notez qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

Benedict Cumberbatch reviendra ainsi en tant que Doctor Strange. Aussi présents à l’affiche du film aux côtés de Tom Holland, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : Variety / Crédit ©Marvel/Sony