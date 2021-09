CANNESERIES Saison 4 : La saison 2 de Validé en ouverture

La saison 2 de la série Validé fera l’ouverture de la quatrième édition du festival CANNESERIES.

Le festival CANNESERIES reviendra pour une saison 4 cet automne et les organisateurs annoncent que la nouvelle saison de la série Validé, création originale CANAL+, créée par Franck Gastambide, fera l’ouverture du Festival International des Séries de Cannes.

Avant leur diffusion sur CANAL+ en octobre, les 4 premiers épisodes de la saison 2 de Validé seront projetés en avant-première à l’auditorium Lumière le vendredi 8 octobre.

Dans la saison 2 de Validé : Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara, une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir…

Avec Laëtitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly, Bosh, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz, Dimitri Storoge, Youssef Hajdi et la participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui.

« Il nous paraissait comme une évidence d’accueillir Franck Gastambide et VALIDÉ à CANNESERIES. La première saison aurait dû faire partie du festival en 2020 mais la situation sanitaire en a décidé autrement. La série a reçu le Prix du Public à CANNESERIES en 2020. Dès lors, nous avons eu en tête d’avoir la saison 02 pour cette édition 2021. Impossible de passer à côté de cette fable sociale dans l’univers sombre du rap avec des moments de pure comédie, véritable phénomène qui a dépassé les 35 millions de visionnages pour sa première saison » a déclaré Albin Lewi, Directeur artistique de CANNESERIES, dans un communiqué.

La saison 4 de CANNESERIES aura lieu du 8 au 13 octobre 2021, concomitamment à la 37e édition du MIPCOM, le Marché International des Contenus de divertissement (11-14 octobre).