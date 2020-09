Star Trek Discovery saison 3 : Bienvenue au 32ème siècle (bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce pour la saison 3 de Star Trek Discovery qui fait un bon dans le futur.

Bienvenue dans le futur. Quand la saison 3 de Star Trek Discovery démarrera le mois prochain, l’équipage du USS Discovery aura fait un bon de 930 ans dans le futur. Les images de la bande-annonce offrent un premier aperçu du 32e siècle, le plus loin que la franchise Star Trek ait jamais parcouru dans le futur.

La commandante Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) et son équipage, sortant du trou de ver, rencontrent un coursier nommé Book (David Ajala) et apprennent qu’un événement mystérieux appelé « The Burn » a laissé la Fédération diminuée, plongeant l’univers dans une lutte pour les ressources.

La co-showrunner Michelle Paradise a déclaré à EW : « Cette saison consiste à se battre pour tout ce que la Fédération représente et à croire qu’il y a toujours de l’espoir que nous pourrons traverser les moments les plus difficiles. »

Entre autres choses, la bande-annonce révèle les premiers aperçus du premier personnage non binaire de la franchise (Adira, joué.e par Blu del Barrio) et le premier personnage transgenre (Gray, joué par Ian Alexander de The OA) qui ont récemment été annoncés.

Star Trek Discovery revient le 15 octobre 2020 sur CBS All Access et dans la foulée sur Netflix en France.

Star Trek Discovery saison 3 – Bande-annonce



Source : Cinesérie et EW / Crédit ©CBS