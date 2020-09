Shazam 2 : Un tournage pour le premier trimestre 2021 ?

Zachary Levi dit que Shazam 2 se prépare bientôt à filmer et qu’ils doivent se dépêcher parce que le jeune casting grandit vite

Bien que beaucoup de choses sont encore incertaines à Hollywood en ce moment, Shazam 2 espère être opérationnel au début de l’année prochaine. Ceci, selon Zachary Levi, qui revient en tant que super-héros titre dans la suite. Levi dit que le plan est actuellement de commencer le tournage au premier trimestre de 2021.

Zachary Levi était récemment invité de émission 4D Xperience de Dan Fogler. Naturellement, le sujet du prochain Shazam, officiellement intitulé Fury of the Gods, a été abordé. Levi a révélé quels sont les plans actuels, aussi provisoires soient-ils.

« Ils ont annoncé que nous allions faire une suite à peu près juste après notre première. Ils savaient que nous nous en sortions bien, ils étaient assez satisfaits des chiffres. Ils ont donc travaillé régulièrement et sérieusement sur le script de la suite et je pense que le premier trimestre de l’année prochaine est l’idée. »

Quoi qu’il en soit, ils doivent se dépêcher car les jeunes membres de la distribution qui sont sur le point de reprendre leurs rôles grandissent rapidement. « [La situation] a en quelque sorte mis les choses en suspens, mais l’intention est d’en faire un autre. Nous devons y arriver rapidement, les enfants grandissent vite, » dit-il.

En ce qui concerne la date de sortie, le studio voulait à l’origine que la suite arrive en avril 2022, mais elle a été repoussée à novembre 2022 à la place. Cependant, aux yeux de Zachary Levi, ce n’est pas une mauvaise chose.

« C’était en avril 2022, puis ils ont repoussé [la date] … Je suis en fait très content, je pense qu’une sortie en novembre est un meilleur calendrier. J’espère que nous pourrons traîner un peu et continuer à avancer vers les vacances de fin d’année. Aquaman a eu cette sortie juste avant Noël et a rapporté plus d’un milliard de dollars. »

Les détails de l’intrigue pour la suite sont en grande partie gardés secrets pour le moment. On attend d’en savoir plus.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros