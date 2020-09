Dune : Premier teaser avant la bande-annonce

La bande-annonce de Dune devrait arriver dans quelques heures, découvrez le premier teaser.

A quelques heures de la mise en ligne de la première bande-annonce, Warner Bros a dévoilé un teaser du remake très attendu de Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Ce premier aperçu est très court mais il ne faudra pas attendre très longtemps pour en voir plus puisque la bande-annonce devrait tomber aujourd’hui.

On découvre les têtes flottantes des acteurs principaux avec la voix-off de Timothée Chalamet (Paul Atreides) qui dit : « La peur est le tueur de l’esprit. La peur est la petite mort qui apporte une oblitération totale. J’affronterai ma peur et je la laisserai me dépasser. Quand la peur aura disparu, il n’y aura plus rien. Il ne restera plus que moi. »

On a ensuite un plan sur le visage de Chalamet avec du vent dans ses cheveux au milieu du désert.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Crédit ©Warner Bros