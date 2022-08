Better Call Saul saison 6 : Un personnage se rachète, un autre s’enfonce (SPOILERS)

Retour sur l’avant dernier épisode de Better Call Saul qui voit un personnage se racheter et un autre se faire démasquer. Spoilers.

Nous sommes dans la dernière ligne droite. La semaine prochaine, Better Call Saul arrivera à sa fin et l’avant dernier épisode (écrit et réalisé par le créateur de Breaking Bad Vince Giligan) a montré deux chemins très différents : un vers la repentance et l’autre vers l’impénitence.

Tout d’abord, l’épisode révèle une bonne fois que Kim est bien vivante durant la période post-Breaking Bad. En effet, l’avant dernier épisode transporte les téléspectateurs à Titusville, en Floride, où l’avocate déshonorée Kim Wexler (Rhea Seehorn) travaille chez Palm Coast Sprinkler dans le département des catalogues et des brochures et assiste à des barbecues fades avec son petit ami (mari ?) fade. C’est triste, elle mérite mieux.

Une animosité grandissante

Alors qu’elle fait profile bas dans cette nouvelle vie monotone, Kim reçoit un coup de fil de « Viktor St Clair », le nom utilisé par Jimmy dans la saison 2 de Better Call Saul durant ses sales coups auxquels Kim participait. Elle réalise alors que c’est son ex mari fugitif qui l’appelle et on entend enfin la conversation qui a eu lieu la semaine dernière.

Saul l’a appelée au travail pour « discuter » après six ans, lui dire qu’il est vivant et la provoquer alors qu’il n’obtenait pas la réaction qu’il espérait. Surprise et refroidie par son attitude sans vergogne, elle lui conseille de se rendre puis marmonne qu’elle était heureuse qu’il soit en vie avant de raccrocher, sans lui souhaiter son anniversaire.

Cette mauvaise attitude de Saul est aussi de rigueur dans un flashback de 2004, lorsque Kim est entrée dans le bureau de Saul pour signer les papiers du divorce qu’elle avait initié et a été témoin de la transformation totale de son ex. Clairement, Saul était blessé mais il prétend qu’il ne l’était pas, l’interrompant avant qu’elle ne puisse répondre à sa question sur son déménagement en Floride et la renvoyant avec un dédaigneux « Bonne vie ».

Puis à la sortie du cabinet de Saul, elle fait une rencontre fortuite et fume une cigarette avec Jesse Pinkman (Aaron Paul). Jesse reconnait Kim comme étant l’avocate qui a aidé un de ses amis à s’en sortir durant son procès. Puis il lui demande si Saul est un bon avocat et elle répond : « Quand je l’ai connu, il l’était ». Elle quitte ainsi Albuquerque avant que Saul ne soit complètement impliqué avec Jesse et Walt.

Kim dit la vérité, Saul/Gene prend la fuite

Kim n’avait certainement pas la belle vie qu’elle avait imaginée et elle décide de dire la vérité. Pensant à se que « Gene » lui a dit lors de leur appel « Qu’est-ce qui empêchait Kim de se rendre ? ». Plus rien. Kim s’est envolée pour Albuquerque et a soumis un affidavit dans lequel elle a révélé toute la tragédie entre Howard (Patrick Fabian) et Lalo (Tony Dalton), puis elle a rendu visite à la veuve d’Howard, Cheryl (Sandrine Holt), pour avouer ce qu’ellea fait à Howard.

Mais Kim ne sera probablement pas poursuivie en justice parce qu’il n’y a aucune preuve et il semble que même si Cheryl peut la poursuivre à la cours civile, elle ne le fera pas. Après s’être libérée de ce poids, Kim s’effondre en larmes dans un bus, devant les autres passagers. Elle a gardé tellement de culpabilité en elle qu’elle finit par craquer. Rhea Seehorn est phénoménale dans cette scène.

Pendant ce temps, sous le choc de sa conversation avec Kim, Gene prend le chemin inverse et prend d’énormes risques avec son jeu d’usurpation d’identité, retournant chez la victime du cancer même s’il avait été averti qu’il pourrait se réveiller. Au lieu de s’enfuir proprement, Gene est monté à l’étage et a volé ses montres, tandis que Jeff (Pat Healy) et son véhicule de fuite ont eu un accrochage malheureux avec la police.

Gene appelle Marion (Carol Burnett) pour la tenir au courant de la situation de son fils Jeff, mais il déclenche la curiosité de la vieille dame qui est à ne pas sous-estimer. Avec l’aide de son moteur de recherche, elle a réalisé qu’il était en fait l’escroc d’Albuquerque, Saul Goodman. Quand il arrive chez elle, réalisant qu’il était démasqué, Gene la menace mais elle réussit à appeler à l’aide. Il prend alors la fuite en courant et disparait.

La semaine prochaine, ce sera la fin pour Better Call Saul. On attend de voir comment les choses se termineront pour Saul Goodman. Fera-t-il enfin face à la justice ? Va-t-il a nouveau s’en sortir impunément ? Va-t-il mourir ?

