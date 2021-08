The Walking Dead saison 11 : La productrice promet une fin explosive

La productrice de The Walking Dead promet une fin explosive en beauté pour la série post-apocalyptique.

The Walking Dead est presque fini mais avant de dire au revoir, les fans ont encore une saison extra large à découvrir avec 24 épisodes. La dernière saison de The Walking Dead sera diffusée jusqu’en 2022 en trois parties, chacune avec huit épisodes, dans le cadre d’une fin épique qu’AMC appelle « The Final Season Trilogy ».

Avant que la fin ne commence le 15 août sur AMC+ et le 22 août sur AMC (puis le lendemain sue OCS), la productrice Denise Huth a parlé de la fin de la série : « Nous partirons de manière explosive, en beauté. Rien ne dure éternellement », a déclaré Huth lors d’un live sur Twitch avec TWDUniverse à propos de la onzième et dernière saison de The Walking Dead.

« C’est une histoire cool, et je suis tellement fière, et je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu la raconter aussi complètement que nous avons été autorisés à le faire, et c’est à cent pour cent tout le mérite des fans. Si les fans n’étaient pas là, la série n’aurait pas continué. »

Huth a conscience que duré aussi longtemps est une chose de plus en plus rare de nos jours à la télévision : « 11 ans plus tard, 11 saisons plus tard, être ici est un honneur. C’est une époque assez rare pour la télévision. Cela ne se reproduira probablement plus jamais dans le monde du streaming, ce qui n’était pas grand-chose à nos débuts. Je suis fière. »

Elle a ajouté : « Je veux simplement rendre justice à la série et rendre ces personnages fiers. Vous ne pouvez jamais satisfaire tout le monde, mais j’espère que pour la plupart, le public est satisfait de la conclusion. »

The Walking Dead revient pour la première partie de sa saison finale le 23 aout sur OCS.

Source ; Comic Book / Crédit ©AMC