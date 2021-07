The Walking Dead World Beyond saison 2 : Premier synopsis dévoilé pour la saison finale

AMC a dévoilé un synopsis pour la saison 2 de The Walking Dead World Beyond qui sera la dernière.

The Walking Dead World Beyond ne sera qu’une série limitée de deux saisons. A l’approche du Comic Con de San Diego, AMC a dévoilé un synopsis pour la saison 2 qui sera ainsi la dernière et servira de « conclusion épique » à la série dans l’univers de The Walking Dead.

Une décennie après le début de l’apocalypse zombie de The Walking Dead, la première partie de la série en deux saisons suit de jeunes survivants dans une quête à travers le pays pour sauver le père des sœurs Iris et Hope du CRM : la force militaire de la civilisation autoritaire connue seulement en tant que République Civique.

« La deuxième saison de The Walking Dead: World Beyond conclut l’histoire épique d’Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) et Silas (Hal Cumpston) – quatre amis qui ont voyagé à travers le pays pour une mission qui a transformé tout ce qu’ils savaient sur eux-mêmes et sur le monde », lit-on dans un synopsis.

La première saison se termine avec les quatre adolescents séparés: Iris s’associe à Felix (Nico Tortorella) et Will (Jelani Alladin) pour sauver Hope des griffes de l’armée de la République civique, qui arrête Silas lorsqu’il reste derrière pour laisser Elton et Percy (Ted Sutherland) échappent à la capture.

Dans un centre de recherche de la République civique quelque part dans l’État de New York, le père des filles, le Dr Leo Bennett (Joe Holt), reste sous le contrôle du CRM et du lieutenant-colonel Elizabeth Kublek (Julia Ormond).

Dans ces dix derniers épisodes de World Beyond, les survivants « seront aux prises avec le sort de choses bien plus importantes », a déclaré le co-créateur et showrunner Matt Negrete à ComicBook.com.

La partie 2 de World Beyond ira dans « des endroits différents et fous » une fois visités par Rick Grimes (Andrew Lincoln) – un prisonnier du CRM qui a disparu à bord de l’un de leurs nombreux hélicoptères lors de la saison 9 de The Walking Dead – et la nouvelle saison pourrait même ramener des visages familiers de différents coins du vaste univers de Walking Dead.

La saison 2 de The Walking Dead : World Beyond arrivera plus tard cette année sur AMC et Amazon Prime Video.

Source : Comic Book / Crédit ©AMC