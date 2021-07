Mr Corman : Trailer de la série de et avec Joseph Gordon-Levitt

Découvrez la bande-annonce de la série Mr Corman de et avec Joseph Gordon-Levitt, bientôt sur Apple TV+.

Vingt ans après la fin de 3ème Planète Après le Soleil, Joseph Gordon-Levitt revient à la télévision dans son premier rôle majeur. D-s le mois prochain, il sera la vedette de Mr. Corman, une série qu’il a écrite et dont il a réalisé la majorité de la saison 1.

L’acteur et créateur joue le rôle d’un enseignant de CM2 aux prises avec le dégoût de soi, le drame familial et d’autres problèmes qui vont le pousser dans ses retranchements La bande-annonce tease les différentes luttes auxquelles Josh (Gordon-Levitt) est confronté, qui incluent notamment l’anxiété, les conséquences de sa rupture avec sa fiancée Megan (Juno Temple) et la frustration face à une potentielle carrière de musicien qui n’a pas marché.

Dans une interview à EW, Joseph Gordon-Levitt avait confié que Mr Corman était son projet le plus personnel à ce jour : « Mes séries préférées à la télévision, vers lesquelles je gravite vraiment, sont celles qui viennent vraiment du cœur. Mr. Corman est ma tentative à ça, et parfois c’est drôle et parfois c’est triste et parfois c’est bizarre et parfois c’est beau, mais c’est toujours vraiment sincère. »

Debra Winger, Arturo Castro, Jamie Chung, Logic et Shannon Woodward sont également au générique de la série.

Composée de 10 épisodes, la saison 1 de Mr Corman arrive le 6 aout sur Apple TV+.

Mr Corman – Trailer