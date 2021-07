Dr Death : La série avec Joshua Jackson et Christian Slater en septembre sur StarzPlay

La série Dr Death, basée sur une histoire vraie avec Joshua Jackson, Christian Slater et Alec Baldwin arrive en septembre sur StarzPlay.

La série Dr Death qui sera diffusée à partir du 15 juillet sur la plateforme Peacock aux Etats-Unis, a trouvé son diffuseur en Europe. La série arrivera dès le 12 septembre sur StarzPlay en France, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni et en Amérique Latine. La série sera également projetée en avant-première française au festival Sériesmania de Lille, le 30 août.

Adaptée du podcast américain proposé sur la plateforme Wondery, Dr. Death raconte l’histoire choquante et véridique du Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson), une étoile montante de la communauté médicale de Dallas. Jeune, charismatique et apparemment brillant, le Dr. Duntsch développait une activité médicale florissante au sein de son cabinet de neurochirurgie lorsque tout a soudainement changé.

Ses patients entraient dans la salle d’opération pour des chirurgies de la colonne vertébrale complexes mais routinières et en sortaient mutilés ou morts. Alors que les victimes étaient de plus en plus nombreuses, deux confrères médecins, le neurochirurgien Robert Henderson (Alec Baldwin) et le chirurgien vasculaire Randall Kirby (Christian Slater), ainsi que la procureur de Dallas Michelle Shughart (AnnaSophia Robb), décident de l’arrêter. “Dr. Death” explore l’esprit tordu du Dr. Duntsch et les échecs du système conçu pour protéger les plus démunis.

Dr. Death compte à son casting Joshua Jackson (Little Fires Everywhere, The Affair, When They See Us) dans le rôle du personnage principal, aux côtés de Grace Gummer (Mr. Robot, The Hot Zone), Anna Sophia Robb (The Act, Little Fires Everywhere) avec Christian Slater (Dirty John, Mr. Robot) et Alec Baldwin (A Star is Born, 30 Rock, Saturday Night Live).

Rendez-vous le 12 septembre sur StarzPlay pour découvrir cette série qui devrait faire froid dans le dos. Un teaser est à voir ci-dessous

Dr Death – Teaser