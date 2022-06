Julia Garner choisie pour jouer Madonna dans le biopic de la chanteuse

Julia Garner de la série Ozark jouera Madonna dans le biopic que la chanteuse réalisera elle-même.

Julia Garner, récemment vu dans les séries Ozark et Inventing Anna, a été castée dans le rôle de Madonna pour le biopic de la chanteuse actuellement en préparation. Selon Variety, l’actrice a été choisie parmi des actrices telles que Florence Pugh (Black Widow), Alexa Demie (Euphoria) et Odessa Young (Le Fléau). Des chanteuses comme auraient Bebe Rexha et Sky Ferreira aussi été considérées pour le rôle.

Madonna, qui réalisera elle-même le film sur sa vie, a choisi Julia Garner pour l’interpréter. Une offre devrait bientôt être faite à l’actrice qui, selon Variety, n’a pas encore accepté mais ce ne serait qu’une formalité. Le biopic sera l’occasion pour Garner de montrer plusieurs de ses talents puisque le rôle demande de savoir danser et chanter.

L’histoire du film suivra les débuts de Madonna sur la scène new-yorkaise de la dance jusqu’à son statut de reine de la pop des années 80.

A propos de son film, Madonna a confié qu’elle espérait « transmettre l’incroyable voyage dans lequel la vie m’a menée en tant qu’artiste, musicienne, danseuse – un être humain, essayant de se frayer un chemin dans ce monde. L’objectif de ce film sera toujours la musique. La musique m’a permis de continuer et l’art m’a permis de vivre. Il y a tellement d’histoires inédites et inspirantes et qui de mieux que moi pour les raconter. Il est essentiel de partager les montagnes russes de ma vie avec ma voix et ma vision. »

Est-ce que réalisé sur s propre vie est une bonne chose pour Madonna ? S’il est important que sa voix soit entendue et que son histoire soit racontée correctement, il est difficile d’avoir un vrai recul sur sa propre vie. Mais elle pourra raconter son histoire comme elle l’entend.

La présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, a remporté le scénario dans une guerre d’enchères multi-studios, avec l’ancienne chef de Sony Pictures, Amy Pascal, en tant que productrice.

Ce film sera la troisième réalisation pour Madonna qui a précédemment réalisé Obscénité et Vertu sorti en 2008 et W.E en 2012.

Source : Variety / Crédit ©DR