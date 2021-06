The Walking Dead saison 11 : Premières images de la saison finale

Découvrez les premières images de la saison finale de The Walking Dead qui pourraient révéler quelques indices.

La onzième et dernière saison de The Walking Dead sera lancée le 22 aout prochain avec les 8 premiers épisodes d’une saison qui contiendra 24 épisodes. Les premières images ont été dévoilées via EW et elles semblent donner quelques indices sur un nouveau lieu qui sera introduit dans la saison 11.

La showrunner Angela Kang a précédemment teasé que la dernière saison contiendra « des tonnes de zombies et beaucoup d’action, de plaisir et d’intrigue, et des lieux que nous n’avons jamais vus. » Cela semble certainement être le cas à en juger par notre premier aperçu de la saison. On voit notamment des hélicoptères dans le fond, ce qui laisse penser que c’est un local de la CRM, l’organisme qui a emmené Rick.

The Walking Dead revient le 22 aout sur AMC et sera disponible dès le lendemain sur OCS en France. Selon EW, les 16 autres épisodes de la saison finale seront ensuite diffusé en deux autres parties, une vers la fin de l’hiver/début du printemps 2022 puis à l’été/automne 2022.

Source : EW / Crédit ©AMC