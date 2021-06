The Handmaid’s Tale saison 4 : June retrouve quelqu’un et promo du final (Spoilers)

June retrouve quelqu’un dans l’avant dernier épisode de la saison 4 de The Handmaid’s Tale et découvrez la promo du final. Spoilers.

La saison 4 de The Handmaid’s Tale arrive déjà à sa fin la semaine prochaine. L’avant dernier épisode a donné un peu d’espoir à June et Luke de retrouver leur fille Hannah, mais ce n’est pas si simple. Mark Tuello a arrangé un appel avec Lawrence mais ce dernier n’est pas d’une grande aide. Enfin, il dit qu’il leur donnera Hannah contre 10 enfants du vol Angel mais June refuse.

L’autre solution est de contacter Nick et c’est Luke qui fait cette suggestion. Il dit à June que Nick ne pourra rien lui refuser, surtout s’il peut voir sa fille Nichole. La relation de Luke et June est vraiment fragile depuis qu’elle est arrivée au Canada, ils ont dû mal à retrouver leur complicité d’antan. A ce stade, retrouver Hannah est leur seul objectif commun, mais utiliser Nick va peut-être finir par creuser un fossé encore plus grand entre eux. Luke sait que Nick n’a pas été forcé sur June, leur relation était consentante. Il apprécie que June avait quelqu’un qui l’aimait et qui prenait soin d’elle à Gilead, mais cela reste difficile pour lui. Cependant, son but est de récupérer sa fille à tout prix.

Tuello organise un rendez-vous et June peut enfin revoir Nick et passe un petit moment avec lui et leur fille. Il lui donne des nouvelles et des photos d’Hannah. Il lui dit qu’elle vit à Colorado Springs mas il dit aussi que c’est impossible de la sortir de Gilead. Quand ils se séparent après ses courtes retrouvailles, Nick remet son alliances, il est marié.

Ailleurs, on a la confirmation que Janine est bien redevenue une servante et on découvre que l’ancienne Mrs Keyes (McKenna Grace) est devenue une servante mais elle se rebelle et refuse de se nourrir. Janine va la convaincre de manger et les deux jeunes femmes s’allient.

Pour finir, c’est une mauvaise nouvelle qui tombe avant la fin de l’épisode. Gilead ne reprendra pas Serena et Fred ou du moins, s’ils y retournent ils ne seront pas accueillis à bras ouverts. Fred a donc accepté de collaborer et de donner des informations sur Gilead. En collaborant, il reprend sa liberté ce qui met June hors d’elle : « Cet homme est un putain de violeur et vous savez ce qu’il m’a fait ! », hurle-t-elle à Tuello. Puis termine par un : « Je vous tuerai ! »

Tuello est bien naïf s’il croit que Fred Waterford va aider June à retrouver Hannah.

The Handmaid’s Tale, c’est le mercredi sur Hulu et le jeudi sur OCS.

The Handmaid’s Tale saison 4 – Promo final