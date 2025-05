X-Men : Le réalisateur de Thunderbolts* pour assembler une nouvelle équipe ?

Jake Schreier, le réalisateur de Thunderbolts* serait le choix de Marvel Studios pour le nouveau film X-Men.

Après le lancement réussi de Thunderbolts*, le réalisateur Jake Schreier pourrait déjà avoir les yeux rivés sur le prochain grand projet des studios Marvel. En effet, selon des sources du site Deadline, il serait en pourparlers pour réaliser le nouveau film X-Men du studio.

Pour le moment, on ne sait pas où en sont les choses dans le processus de conclusion d’un accord, mais des sources internes affirment qu’après une réunion la semaine dernière, Schreier semble être le premier choix pour entreprendre l’un des projets les plus attendus du studio.

A ce stade du développement, on sait que Michael Lesslie a été engagé pour écrire le scénario du film, mais Kevin Feige, le président de Marvel Studios et son équipe, prennent leur temps pour trouver la bonne personne derrière la caméra.

Après des mois de réunions, Schreier a commencé à apparaitre comme favori lorsque les premières réactions de Thunderbolts* ont laissé entendre un retour en forme pour les studios Marvel. Le film a fait un démarrage mondial impressionnant de 162 millions de dollars et a obtenu les meilleures critiques pour Marvel depuis Spider-Man No Way Home en 2021.

Bien que cette récente réunion semble avoir scellé l’accord, les dirigeants de Marvel étaient au courant de l’amour que Schreier portait pour les comics X-Men, un signe précoce qu’il obtiendrait finalement l’une de ces réunions pour présenter sa vision de ce à quoi ressemblerait un nouveau film X-Men.

Avant même que les réactions ne commencent à se faire sentir sur Thunderbolts*, les studios essayaient déjà de faire affaire avec le réalisateur.

Depuis l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney, les fans de la franchise X-Men attendent de voir ce que Marvel Studios a en réserve pour ces personnages très populaires. L’univers X-Men était de loin la propriété intellectuelle Marvel la plus populaire et la plus rentable contrôlée par Fox, avec sept films et une franchise dérivée à succès de Wolverine qui en a produit trois autres. Cependant, après la sortie décevante de Dark Phoenix en 2019, X-Men avait besoin de faire peau neuve.

Cette nouvelle fait également suite au succès massif de la série animée de Marvel X-Men ’97, qui a non seulement été un grand succès d’audience sur Disney+, mais a également obtenu certaines des meilleures critiques pour toutes les propriétés Marvel depuis des années. Après le récent final de la saison de la série, il est clair que la propriété est toujours très précieuse pour le studio.

Marvel a également eu un avant-goût du succès de X-Men lorsque Deadpool & Wolverine est devenu l’un des plus grands succès en live-action de 2024, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

On attend d’avoir la confirmation des studios pour voir si la vision de Jake Schreier pour les X-Men verra le jour. En attendant, certains des anciens X-Men seront à voir dans Avengers Doomsday l’année prochaine.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marvel