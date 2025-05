Spider-Man Brand New Day : Liza Colón-Zayas en maman de Miles Morales ?

Liza Colón-Zayas de The Bear est annoncée au casting de Spider-Man Brand New Day. Sera-t-elle la mère de Miles Morales ?

Le casting du prochain Spider-Man commence à prendre forme. Selon Deadline la lauréate aux Emmy Awards Liza Colón-Zayas, connue pour jouer Tina Marrero dans la série The Bear, a rejoint le casting de Spider-Man : Brand New Day.

Bien que son rôle reste pour l’instant inconnu, les fans du MCU pensent que cela marque l’apparition de Miles Morales dans le film. Certains suggèrent que Colón-Zayas jouera la mère de Miles, Rio Morales, qui est déjà apparue dans les comics, les films d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse et Spider-Man : Across the Spider-Verse, et la série de jeux vidéo Marvel’s Spider-Man.

La spéculation que Colón-Zayas jouera la mère de Miles vient notamment du fait que l’actrice est d’origine porto-ricaine et a grandi à New York. Ses origines coïncident avec celle de Miles qui est en partie porto-ricain et a grandi à New York, elle correspond donc parfaitement au rôle.

Cependant, certains disent que l’ajout de Miles Morales au MCU n’est pas encore dans les plans et Colón-Zayas pourrait plutôt jouer une sorte de figure maternelle pour le Spider-Man de Tom Holland, en remplacement de sa tante May (Marisa Tomei), décédée dans Spider-Man : No Way Home.

Colón-Zayas rejoint Sadie Sink (Stranger Things) dans Brand New Day. Le casting de Sink a également suscité d’importantes spéculations, certaines pointant vers le personnage de X-Men, Jean Gray. Zendaya et Jacob Batalon, qui incarnent respectivement l’intérêt amoureux de Peter, MJ et son meilleur ami Ned, devraient revenir, selon Deadline.

Brand New Day devrait être une sorte de nouveau départ compte tenu des événements de Spider-Man : No Way Home. Dans ce film, Peter se présente à nouveau à MJ après que Doctor Strange ait effacé son identité de la mémoire de chacun.

Source : Deadline / Crédit ©DR