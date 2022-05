Miss Marvel : Kamala n’est pas seule dans le nouveau spot TV

Nouveau spot TV pour la série Miss Marvel qui arrive dans un mois sur Disney+.

Alors que Moon Knight vient de se terminer sur Disney+, Miss Marvel, la prochaine série du MCU, arrivera dans un mois sur la plateforme. Pour l’occasion, un nouveau spot TV a été dévoilé par Marvel et montre un peu plus des pouvoirs cosmiques de Kamala Khan, la nouvelle super-héroïne du MCU.

Clairement, un des thèmes de la série sera « faites attention à ce que vous souhaitez » puisque si Kamala rêvait d’être une super-héroïne avec des pouvoirs, ce ne sera pas aussi génial qu’elle le pensait. Cela aura probablement un prix. Mais comme le dit sa mère, peu importe ce qu’elle traverse Kamala n’est pas seule, sa famille est là pour elle.

Dans Miss Marvel, Kamala est une nerd typique des super-héros rêveuse, mais à un moment donné, ses rêves vont devenir réalité alors que Kamala obtient d’étranges pouvoirs cosmiques.

Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer et Nimra Bucha sont également au générique de la série. Anjali Bhimani a aussi été annoncée au casting de la série.

Miss Marvel est écrite par Bisha K. Ali et réalisée par Adil El Arbi et Bilall Fallah, Meera Menon, et Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bisha K. Ali, Sana Amanat et Trevor Waterson en sont les producteurs délégués.

Miss Marvel débutera le 8 juin prochain sur Disney+.

Miss Marvel – Spot TV (VO)