Doctor Who : Le secret de son casting a été dur à garder pour Ncuti Gatwa

Ncuti Gatwa dit qu’il a été difficile pour lui de garder le secret de son casting de Doctor Who et Russell T. Davies dit avoir été ébloui par son audition.

La nouvelle a fait le tourde la toile en un rien de temps. Hier, il a été annoncé que Ncuti Gatwa est officiellement le nouveau Docteur. Il succèdera à Jodie Whittaker qui remet les clés du TARDIS après 3 saisons. Mais apparemment, il n’a pas été facile pour Gatwa de garder le secret entre le moment où il a décroché le rôle en février et son annonce ce week-end.

« Je le sais depuis février de cette année environ, donc il a été difficile d’essayer de garder cela secret, car j’ai une très grande bouche », a déclaré Gatwa à la BBC après l’annonce. « C’est incroyable, c’est vraiment incroyable. C’est un véritable honneur, ce rôle est une institution, et est tellement emblématique, et cela signifie beaucoup pour tant de gens, y compris moi-même, et donc cela signifie que tout le monde se sent également vu, afin que tout le monde puisse en profiter. Je suis donc très reconnaissant de prendre le relais et je vais essayer de faire de mon mieux. »

Juste après l’annonce du casting, Gatwa était sur le tapis rouge des BAFTA TV Awards pour lesquels il était nommé pour son rôle dans Sex Education. Interrogé sur la façon dont il jouera le Docteur et s’il s’inspirera de l’une des versions précédentes du Time Lord, Gatwa a répondu : « Je vais certainement faire mon propre truc. Je veux dire qu’ils sont tous incroyables. Vous vous ne pouvez pas choisir. Vous ne pouvez pas choisir. »

Aussi présent durant les BAFTA TV Awards était le showrunner Russell T. Davies (nommé plusieurs fois pour sa mini-série It’s a Sin) qui reprend les rênes de la série après des années d’absence. « C’était l’audition la plus éclatante », a déclaré Davies, expliquant pourquoi il avait choisi Gatwa pour jouer le Docteur. « C’était notre dernière audition. C’était notre toute dernière. Nous pensions que nous avions quelqu’un, puis il est venu et l’a volé. »

Jodie Whittaker a déjà filmé son dernier épisode et donc, sa partie de la régénération mais Gatwa n’était pas encore casté à ce moment Le dernier épisode de l’ère Whittaker sera diffusé plus tard cette année dans le cadre du centenaire de la BBC.

Source : EW / Crédit ©DR