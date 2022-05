Avatar 2 La Voie de L’eau : La bande-annonce est enfin disponible en ligne !

La bande-annonce du film Avatar La Voie de L’eau est enfin disponible en ligne.

Elle est enfin là ! Après avoir fait ses débuts exclusivement dans les salles devant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la bande-annonce du film Avatar La Voie de L’eau est enfin disponible en ligne.

Comme dit il y a quelques jours, ces premières images sont très prometteuses et annoncent une suite d’Avatar visuellement magnifique, grandement centrée sur la famille de Jake et Neytiri.

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

James Cameron ne s’arrêtera pas à Avatar 2, trois autres films suivront : « Au centre de chacune des quatre suites se trouvera la famille Sully. Chaque histoire sera autonome et chacune arrivera à sa propre conclusion », a confié le producteur Jon Landau. Il y aura une « résolution satisfaisante pour chaque film, mais vu dans son ensemble, le voyage à travers les quatre créera une plus grande saga épique ».

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Avatar La Voie de l’Eau – Première bande-annonce

Crédit ©Disney/20th Century Studios