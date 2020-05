The Mandalorian saison 2 : Temuera Morrison de retour mais en Boba Fett

Boba Fett sera présent dans la saison 2 de The Mandalorian. Il sera joué par Temuera Morrison qui fait son retour dans la franchise.

Boba Fett revient dans l’univers Star Wars et il sera joué par un acteur connu des fans. Temuera Morrison qui jouait Jango Fett, le père de Boba Fett dans L’Attaque des Clones, reviendra dans la franchise Star Wars. Selon The Hollywood Reporter, il jouera cette fois Boba Fett dans la série Disney+ The Mandalorian.

Boba Fett est le célèbre chasseur de prime qui a fait sa première apparition dans L’Empire Contre Attaque puis est revenu dans Le Retour du Jedi où il est apparemment mort. Il était jouait à l’époque par Jeremy Bulloch.

Toujours selon The Hollywood Reporter, Boba Fett devrait seulement avoir un petit rôle dans la saison 2 de The Mandalorian. Le personnage a été brièvement teasé dans la première saison. La présence du personnage dans la série se fait demander si Lucasfilm a d’autres plans pour lui et remettrait sur le tapis l’idée d’un film ou d’une série centrée sur Boba Fett,

Temuera Morrison rejoint les nouveaux Michael Biehn et Rosario Dawson qui ont été annoncés plus tôt cette année.

A la réalisation de cette saison 2, Robert Rodriguez et Peyton Reed ont été confirmés. Les producteurs exécutifs et scénaristes Dave Filoni et Jon Favreau devraient aussi être derrière la caméra pour l saison 2.

The Mandalorian est disponible sur Disney+. La saison 2 sera diffusée à l’automne 2020.

Source : THR / Crédit ©Lucasfilm