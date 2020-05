Blindspot saison 5 : Qui n’a pas survécu à l’attaque de drone ? (Spoilers)

Le premier épisode de la saison 5 de Blindspot révèle qui a survécu à l’attaque de drone. Spoilers et promo.

La série Blindspot était de retour cette semaine pour sa cinquième et dernière saison. Dans le final de la saison 4, l’équipe s’est fait attaquer par un drone qui a lâché une bombe sur eux. Ils étaient tous dans une cabane sauf Jane qui était sortie un moment. Le pronostique n’était donc pas très positif quand nous les avons laissé l’année dernière.

Le premier épisode reprend quelques mois après cette attaque ordonnée par Madeline Burke et révèle qui n’a survécu et surtout, comment les autres ont réussi à s’en sortir vivants. Un seul d’entre eux a malheureusement péri dans cette attaque, il s’agit de Reade (Rob Brown).

Juste avant que le drone les frappe, l’équipe a reçu un appel de Weitz qui les a prévenus de l’attaque. Ils ont ainsi eu le temps de se réfugier dans une trappe mais les débris de la cabane ont écrasés Reade. Zapata (Audrey Esparza) était dévastée et ne voulait pas le laisser. Alors que Reade et Zapata s’étaient enfin révélé leur amour, Reade meurt tragiquement dans une scène très touchante.

Jane (Jaimie Alexander), Weller (Sullivan Stapleton), Patterson (Ashley Johnson) et Zapata se regroupent plusieurs mois plus tard dans un bunker secret à Prague. Ils réussissent à libérer Rich Dotcom (Ennis Esmer) qui était tortué dans un black site de la CIA et ils se préparent à prendre leur vengeance contre Burke.

Des enjeux élevés

Clairement, la mort de Reade va affecter l’équipe durant cette dernière saison. Le créateur Martin Gero et les autres scénaristes avaient le sentiment qu’ils devaient commencer la saison avec une grosse mort, car il fallait que pour la fin, les enjeux soient plus élevés que jamais.

« Lorsque nous avons commencé à parler de qui [mourrait], il semblait que Reade était celui qui avait le plus de sens », a déclaré le créateur à TVGuide. Apparemment, les raisons deviendront de plus en plus évidentes au fil de la saison.

Gero prévient aussi que la mort de Reade ne sera pas la seule mort importante de la saison mais il promet aussi que même s’il est mort, son interprète réapparaîtra au court de la saison : « Ce ne sera pas non plus la dernière fois que nous verrons Rob Brown », tease Gero mais il refuse de dire exactement comment pour l’instant.

Notez aussi que d’autres grands moments arrivent, comme la révélation du véritable prénom de Patterson la semaine prochaine. Comme le montre la promo, son père, Bill Nye, sera de retour. La team aura besoin de son aide pour avoir accès à une conférence de haut niveau en Finlande.

Blindspot, c’est le jeudi sur NBC.

Blindspot saison 5 – Promo 5×02