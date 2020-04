The Walking Dead saison 10 : « Tout le monde ne sortira pas vivant » du final

La productrice Denise Huth tease le final de la saison 10 The Walking Dead qui sera diffusé plus tard cette année.

A cause de la pandémie COVID-19, le final de la saison 10 de The Walking Dead a été reporté à une date ultérieure. Les fans de la série vont devoir attendre un moment pour la résolution du cliffhanger où les survivants sont pris au piège dans cette guerre contre les Whisperers.

L’épisode s’intitule A Certain Doom, un titre tiré des pages des romans graphiques de Robert Kirkman. Cette histoire marque la fin de la guerre contre les Whisperers et c’est aussi le moment où Andrea meurt dans les comics. Cependant, dans la série, Andrea est morte depuis la saison 3. Les fans se demandent ainsi qui mourra dans le final.

« Nous voyons [les survivants] plus ensemble, il est clair qu’ils ont une sorte de plan, mais il y a toujours cette peur », a déclaré la productrice exécutive Denise Huth dans l’émission Talking Dead. « On sait toujours que c’est délicat et que, encore une fois, tout le monde ne sortira pas vivant. »

Même si les survivants ont un plan, cela ne veut pas dire que tout se passera sans encombre : « Après l’attaque de la Colline, ils se sont à nouveau réunis au point de rendez-vous et il est clair que des choses se sont passées, un peu de temps s’est écoulé et ils ont élaboré un plan. Nous ne savons pas nécessairement quel est ce plan », a déclaré Huth. « Vous avez vraiment l’impression qu’ils se préparent à une attaque à venir, ils savent que cela arrive, et comment peuvent-ils résoudre le problème de cette horde géante ? »

Elle ajoute : « Beta est une seule chose, c’est un seul homme. Ces milliers de marcheurs sont une toute autre affaire. Beaucoup ont été tués dans l’incendie de la Colline, mais il en a toujours un tas, et comme nous l’avons vu dans un épisode précédent, il en rassemble encore plus. »

Il pourrait ainsi avoir un carnage dans le final de la saison.

The Walking Dead, est disponible sur OCS.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC