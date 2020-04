Docteur Doogie : Reboot au féminin de la série médicale chez Disney+

Disney+ développe un reboot au féminin de la série médicale Docteur Doogie.

La série qui a rendu Neil Patrick Harris célèbre va faire son retour. Plus de 30 ans après ses débuts sur ABC, Disney+ ressort le concept de l’enfant génie devenu docteur. Docteur Doogie (Doogie Howser M.D en VO) , va être rebooté avec un twist.

Disney+ prépare Doogie Kealoha M.D. (titre provisoire), une série basée sur le concept de Docteur Doogie mais avec un lead féminin. La nouvelle version de la série se déroule à Hawaii et est centrée sur une adolescente de 16 ans moitié asiatique, moitié blanche, qui travaille en tant que médecin.

Ce reboot est créé par Kourtney Kang qui fut scénariste de How I Met Your Mother et Fresh off the Boat. Dayna Bochco – la veuve de Steven Bochco, le co-créteur de la série originale – sera productrice exécutive aux côtés de Kang. Leur fils Jesse Bochco sera aussi à la production ainsi que Jake Kasdan (New Girl, Speechless) et Melvin Mar (Speechless).

La série originale a été co-créée par David E. Kelley et Steven Bochco. Elle voyait Neil Patrick Harris dans le rôle de Doogie Howser, un docteur de 16 ans qui devait gérer son travail mais aussi ses problèmes d’adolescent.

La série a eu 4 saisons et a été diffusée entre 1989 et 1993 sur ABC. En France, la série était visible sur TF1 dans les années 90.

