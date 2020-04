Disney+ : Déjà 50 millions d’abonnés pour la plateforme streaming

La plateforme streaming Disney+ enregistre déjà 50 millions d’abonnés dans le monde.

Cinq mois après le lancement américain, Disney+ a enfin débarqué en Europe ce qui permet à la plateforme d’atteindre les 50 millions d’abonnés dans le monde. Ces deux dernières semaines, Disney+ a été lancé au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et ce 7 avril en France. L’application a été téléchargée 1,8 million de fois le jour de son lancement dans l’hexagone, ce qui est un record.

« Nous sommes vraiment ravis que Disney+ résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela est de bonne augure pour notre expansion continue en Europe occidentale, au Japon et dans toute l’Amérique latine plus tard cette année », a déclaré Kevin Mayer, président des relations clients de Disney.

Il ajoute : « Les grandes histoires inspirent et élèvent, nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir une vaste gamme de divertissements enracinés dans la joie et l’optimisme sur Disney+. »

Disney+ a été notamment boosté par le buzz créé autour de The Mandalorian, la série dans le monde de Star Wars. Et bien évidemment, le fait que la majorité du monde soit en confinement pousse à la consommation de contenus en streaming.

Source : EW / Crédit ©Disney+