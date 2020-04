Desperate Housewives : Réunion virtuelle des actrices pour la bonne cause

Une partie du casting de Desperate Housewives va se réunir virtuellement pour la bonne cause durant ces temps de pandémie COVID-19.

Depuis quelques semaines, les acteurs de différentes séries se réunissent en vidéo conférence pour la bonne cause. Bientôt, ce seront les actrices de Desperate Housewives qui vont faire de même , mais elles ne seront pas toutes là.

Marcia Cross (Bree Van de Kamp), Vanessa Williams (Renee Perry), Brenda Strong (Mary Alice Young), Dana Delany (Katherine Mayfair) et Eva Longoria (Gabrielle Solis), vont se réunir pour participer à Stars in the House, une émission web présentée par Seth Rudetsky et James Wesley, qui récolte des fonds pour l’association The Actor Fund durant la pandémie de COVID-19. Ils viennent en aide à ceux qui ont perdu leur travail en ces temps de pandémie.

Felicity Huffman, qui jouait Lynnette Scavo, ne sera pas présente à l’événement. L’actrice a récemment servi une peine de prison suite au scandale de tricherie universitaire incluant ses enfants. Elle retera ainsi discret et ne participera pas à la réunion. Teri Hatcher (Susan Mayer), ne sera pas non plus présente, elle aurait décliné l’invitation.

Star in the House a aussi vu les réunions d’anciennes séries classiques comme Taxi ou encore Frasier, mais aussi des récentes comme This is Us et Umbreakable Kimmy Schmidt. Le cast de Young Sheldon ou encore celui de Barry, se sont retrouvés cette semaine et celui de la série Disney Jesse est prévu pour demain, 10 avril.

Les épisodes de ces réunions sont disponibles sur le site de Stars in the House.

Cette réunion Desperate Housewives se tiendra le 12 avril.

Source : Deadline : Crédit ©ABC