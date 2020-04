Better Call Saul saison 5 : Vince Gilligan tease un final « tueur »

Vince Gilligan promet que les choses iront de mal en pis pour Jimmy dans le final de Better Call Saul. Spoilers.

Vince Gilligan, qui a réalisé l’épisode 8 de la saison 5 de Better Call Saul, promet que ce sera l’escalade pour l’avocat dans les deux derniers épisodes de la saison. En effet, après un épisode remarquable, les suivants seront apparemment encore plus dingues. Il promet que la catastrophe sera de plus en plus grande. Qui pensait qu’on pouvait allez au-delà de Saul qui boit sa propre urine ?

En discutant encore plus avec Variety, Gilligan explique que « Ces mondes continuent vraiment d’entrer en collision », a déclaré Gilligan. « La catastrophe ne cesse de s’aggraver, entre le monde de Saul Goodman et le monde du cartel et Gus Fring et Mike Ehrmantraut et Nacho Varga et Lalo Salamanca. Il y a toutes sortes de gros trucs à venir. »

Les deux derniers épisodes devraient ainsi montrer tous les personnages et les différentes histoires, se croiser. Avec Saul pris entre deux feux avec les Salamanca et Gus Fring, il est évident que les choses vont exploser à la fin de la saison.

Gilligan qualifie ces deux épisodes de « tueurs », c’est donc tout un programme qui attend les fans.

Le final sera diffusé le 20 avril prochain sur AMC et sera disponible dès le lendemain sur Netflix.

Source : Variety / Crédit ©AMC