Batman : Matt Reeves a conscience des attentes du film

Matt Reeves parle de la pression et des attentes à propos de son film The Batman.

Réaliser un film Batman n’est pas chose aisée parce que le job vient avec une énorme pression et Matt Reeves en a bien conscience. Récemment, durant une interview avec Nerdist, il s’est confié sur les attentes de son film et espère être à la hauteur.

Il sait qu’il succède à de très bons films, notamment la franchise Dark Knight et le travail de Tim Burton qu’il admire : « Le me suis dit : « Eh bien, il y a eu des films Batman formidables », et je ne veux pas faire partie d’une longue lignée de films Batman où ce n’est qu’un parmi tant d’autres. J’ai l’impression qu’ils ont été vraiment distinctifs. Les meilleurs ont été incroyables. Ce que Nolan a fait était incroyable. Ce que Tim Burton a fait était vraiment singulier. »

Reeves espère vraiment laisser sa marque au même titre que Nolan et Burton dont il adore ce qu’ils ont fait : « J’adore Batman Returns. Michelle Pfeiffer était incroyable. Je l’aime, je l’aime tellement. C’est tellement incroyable et elle est tellement incroyable dedans. Je pense juste que c’est un si beau film. » confie-t-il.

« J’adore les trucs de Pingouin quand il descend les égouts quand il est bébé. C’est juste génial. C’est ce qu’il y a de mieux à propos de Tim Burton à son meilleur niveau, car il a ce lien avec le fantastique qui se sent très, très personnel. »

Il ajoute : « The Dark Knight est tellement incroyable et je pense que la performance de Heath Ledger et leur conception du Joker dans ce film est indélébile. Et la bataille avec laquelle il s’est engagé, vous savez, avec Batman / Bruce est incroyable. »

Il parle ensuite de sa vision et de ce qu’il espère faire avec ce personnage iconique : « Je me suis dit, ce que j’aimerais faire, c’est obtenir une version de ce personnage de Batman où il n’est pas encore complètement formé. Où il y a quelque chose à faire dans ce contexte avec qui serait ce gars dans ce monde aujourd’hui, et qu’il ait les pieds sur terre alors que rien ne va. Parce qu’à la fin de la journée, ce gars fait tout cela pour faire face aux traumatismes de son passé. »

Robert Pattinson est le Batman de Matt Reeves. Alors qu’ils étaient en plein tournage, ils ont dû suspendre la production à cause de la pandémie COVID-19.

The Batman est prévu pour le 23 juin 2021.

