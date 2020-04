Avengers Endgame : Pourquoi Star-Lord n’est pas resté plus longtemps sur Terre

James Gunn dévoile pourquoi Star-Lord n’est pas resté plus longtemps sur Terre à la fin du film Avengers Endgame.

Avengers Endgame a été l’occasion pour Peter Quill de revenir sur Terre, sa planète d’origine. Pourtant il n’est pas resté très longtemps et est rapidement reparti dans le cosmos avec ses amis Gardiens de la Galaxie et Thor.

Durant un Q&A avec les fans de Marvel, James Gunn a discuté des films du MCU et a répondu aux questions des fans. L’un d’entre eux voulait savoir pourquoi Peter n’est pas resté plus longtemps. Il demande : « Comment pensez-vous que Peter s’est senti de retour sur Terre ? Dommage que nous n’ayons pas pu voir sa réaction. »

A cela, Gunn répond que Peter déteste être de retour sur Terre pour une raison très précise : « Peter déteste être de retour sur terre et a quitté cette planète aussi vite qu’il le pouvait. Il l’associe complètement à la mort de sa mère. »

Peter despised being back on earth and got off that planet as fast as he freaking could. He associates it completely with his mother dying. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/oz2vj6UBan

— James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020