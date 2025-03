The Last of Us saison 2 : Tension entre Joel et Ellie dans la bande-annonce

Découvrez la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us, en avril sur Max.

À un peu plus d’un mois du retour tant attendu de The Last of Us, le public du panel de la série qui s’est tenu au festival South By South West (SXSW) a eu droit à une nouvelle bande-annonce pour la saison 2.

La bande-annonce est assez inquiétante, faisant allusion aux nombreuses perturbations de la paix relative dans l’enceinte de Jackson qui devraient survenir au cours de la saison 2. Cinq ans après les événements de la première saison, Joel et Ellie ont passé la plupart de leur temps à Jackson, trouvant enfin un sentiment de normalité dans un monde qui est tout sauf normal.

Cependant, il est clair dès les premiers instants de la bande-annonce que le sentiment de paix ne durera pas très longtemps car de nombreuses forces, des infectés aux groupes militants, menacent ceux qui leur tiennent le plus à cœur. La fin du trailer montre une Ellie dévastée face à Joel. Elle vient clairement de réaliser le mensonge qu’il lui a dit à la fin de la saison 1.

La bande-annonce regorge de séquences d’action et présente l’ensemble du casting de nouveaux personnages, dont Young Mazino dans le rôle de Jesse et Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby.

L’histoire est intentionnellement vague, mais il y a un sentiment de tension tangible partout. Il devient également plus clair que l’histoire s’étendra au-delà du jeu, de la même manière que la saison 1.

Selon le synopsis, dans la saison 2, le passé collectif de Joel et Ellie les rattrape, les entraînant dans des conflits les uns avec les autres et dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont laissé derrière eux.

Gabriel Luna dans le rôle de Tommy et de Rutina Wesley dans le rôle de Maria reviennent aux côtés de Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Le nouveau casting précédemment annoncé comprend également Isabela Merced dans le rôle de Dina, Ariela Barer dans le rôle de Mel, Tati Gabrielle dans le rôle de Nora, Spencer Lord dans le rôle d’Owen, Danny Ramirez dans le rôle de Manny et Jeffrey Wright dans le rôle d’Isaac. Catherine O’Hara est également présente dans la nouvelle distribution.

La saison 2 de The Last of Us démarre le 14 avril sur Max.

The Last of Us saison 2 – bande-annonce VF

The Last of Us saison 2 – bande-annonce VO