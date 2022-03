The Flash saison 8 : Extrait de l’épisode 6 avec Eddie Thawne, Nora et Bart West-Allen

Découvrez un extrait avec Eddie Thawne, Nora et Bart pour l’épisode 6 de la saison 8 de The Flash qui revient ce soir aux Etats-Unis.

Les enfants West-Allen seront de retour pour la suite de la saison 8 de The Flash et leur présence devrait clairement être chaotique puisqu’ils viennent du futur et retourneront en 2013 pour tenter de réparer la temporalité. Un extrait de l‘épisode qui sera diffusé cette nuit aux Etats-Unis a été dévoilé et on les voit débarquer à la St Sylvestre 2013.

Ils arrivent au commissariat de Central City et tentent de maintenir leur distance avec leur famille pour éviter de trop changer les choses. Ils assistent notamment au rejet de leur grand-père Joe par leur grand-mère Cecile. Le couple n’était pas encore ce qu’il est aujourd’hui.

Le plan de Bart et Nora s’effondre rapidement lorsqu’ils se retrouvent face à face avec un visage familier du passé : le détective Eddie Thawne (Rick Cosnett qui fait son retour), qui les surprend en plein milieu du commissariat. Eddie étant le petit-ami de leur mère à l’époque, cela risque de compliquer les choses

L’épisode lancera un nouvel arc après l’événement de cinq épisodes « Armageddon » l’automne dernier et verra Bart (Jordan Fisher) et Nora (Jessica Parker Kennedy) réaliser que quelque chose qui ne va pas dans le futur. Ils se lanceront ainsi dans une quête pour fixer la chronologie et assurer la sécurité de l’avenir, comme leur père Barry (Grant Gustin) le leur avait déjà dit.

Synopsis : Reprenant là où la saison 7 s’était arrêtée, après être rentrés chez eux après une visite pour le renouvellement des vœux de leurs parents, Bart et Nora réalisent rapidement que les choses ne sont pas exactement comme ils les ont laissées. Le duo se précipite pour réparer toutes les fissures dans la chronologie et tout remettre en état.

The Flash revient le 9 mars sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×06

Source : Comic Book / Crédit ©CW