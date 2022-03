Superman & Lois saison 2 : Anderson tue quelqu’un et rejoint l’ennemi (Spoilers et promo)

Anderson semble être passé complètement du côté de l’ennemi et tue un personnage. Spoilers et promo.

Depuis le début de la saison 2 de Superman & Lois, le nouveau chef du DOD Anderson (Ian Bohen) a eu du mal à travailler avec Superman (Tyler Hoechlin). Contrairement à son prédécesseur, le général Lane (Dylan Walsh), Anderson ne connaît pas la véritable identité de Superman et le héros doit donc lui cacher beaucoup de secrets. La dynamique est difficile depuis un moment et les choses ont atteint leur paroxysme dans l’épisode de cette semaine, intitulé « Anti-Hero », réalisé par Elizabeth Henstridge.

Dans l’épisode précédent, Anderson a capturé Superman et l’a enfermé avec son frère Tal-Rho. Lorsque Superman et Tal-Rho (Adam Rayner) se sont échappés de la prison, Anderson a pris les choses en main en inhalant de la X-Kryptonite puis en lui traquant jusqu’à la forteresse de solitude.

On assiste alors à un combat épique dans lequel Anderson s’en est violemment pris à Bizarro puis le tua en l’étranglant. Il a ensuite terminé l’épisode en disparaissant avec un mandat d’arrêt contre lui puis il s’est présenté à Ally Allston (Rya Kihlstedt) et lui a même apporté le pendentif.

Bizarro ne sera donc pas resté très longtemps dans la série. Cette mort mène Anderson à s’allier avec Ally, ce qui prédit le pire. On attend de voir ce que cette collaboration va donner plus tard dans la saison.

La semaine prochaine, la série fera une pause, elle reviendra le 22 mars sur la CW avec l’épisode 8 intitulé Into Oblivion. On reverra enfin John Henry Irons (Wole Parks) et Natalie (Tayler Buck) après quelques épisodes d’absence. La dernière fois qu’on a vu John Henry il été gravement blessé et malheureusement, les choses ne vont peut-être pas s’arranger pour lui. Son comportement va changer et inquiéter sa fille.

La promo montre aussi que les choses avec Ally Allston et son monde inverse pourrait devenir une situation plus sérieuse.

Superman & Lois saison 2 est disponible sur Salto en France.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×08

Crédit ©CW