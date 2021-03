WandaVision : Quel avenir pour Vision et Agatha Harkness dans le MCU ?

Paul Bettany et Kathryn Hahn parlent du futur de leurs personnages Vision et Agatha Harkness dans le MCU après WandaVision.

Depuis la fin d’Avengers Infinity War et tout au long de WandaVision, de nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel se demandent quelle est la prochaine étape pour Vision et son interprète Paul Bettany.

Il n’était pas certain que la résurrection de son personnage soit permanente, et la série a finalement révélé que la Sorcière Rouge l’avait recréé de mémoire, tandis que son vrai corps était entre les mains de SWORD. Puis après avoir été activée, cette nouvelle version de Vision a eu une révélation dans le final de WandaVision grâce à son homologue de Westview et le sort du personnage est maintenant inconnu.

Apparemment, Bettany n’a pas encore fini avec Marvel Studios. En parlant avec Esquire de WandaVision, il a clairement indiqué qu’il prévoyait de rester longtemps dans le MCU si on le lui permettait. « J’adore Vision. Oui, je suis partant », a déclaré Bettany lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait Vision pour toujours.

Techniquement, Vision existe toujours dans ce monde, il est donc tout à fait possible qu’on le revoit dans le futur. Evidemment, on ne sait pas si on le reverra tout de suite, mais Paul Bettany reviendra si on lui demande.

Ailleurs, dans le The New York Times, Kathryn Hahn confie également qu’elle aimerait revenir et reprendre son rôle d’Agatha Harkness, la méchante sorcière qui a affronté Wanda. Celle qui a commencé de manière innocente en tant que voisine fouineuse Agnes, s’est révélé être une sorcière puissante. Le personnage est toujours vivant, ce qui laisse une ouverture pour un retour.

L’actrice confie qu’elle n’a « aucune idée » si Marvel a l’intention de la rappeler, mais elle dit espérer « avoir une autre occasion de jouer Agatha. Maintenant que j’en ai un avant-goût, je l’aime vraiment, vraiment. »

L’intégralité de WandaVision est disponible sur Disney+.

Source : The New York Times, Esquire / Crédit ©Disney