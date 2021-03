Justice League : Le Snyder Cut a accidentellement fuité (teaser et affiche Wonder Woman)

Le Snyder Cut a accidentellement fuité sur HBO Max et découvrez un teaser et une affiche de Wonder Woman dans Justice League.

Hier, quelques utilisateurs de HBO Max ont eu accès au Snyder Cut alors qu’ils souhaitaient regarder le nouveau film Tom & Jerry. En effet, alors que le film doit sortir le 18 mars prochain, une erreur a permis à quelques abonnés de voir au moins une heure du nouveau montage de Justice League.

Dans un communiqué, HBO Max a confirmé qu’une erreur a été commise : « Zack Snyder’s Justice League était temporairement disponible sur HBO Max, et l’erreur a été corrigée en quelques minutes. »

Sur Twitter, l’erreur a été pointée par un utilisateur nommé Doug Bass, qui a posté une capture d’écran avant que HBO Max ne retire le film. L’image a depuis été retirée pour cause de copyright mais Bass tease une chose : « La CGI rivalise enfin avec celle de Marvel et vous allez l’adorer. C’est tout ce que je dis. Pas de spoilers. Soyez emballé, » dit-il.

Ailleurs, Zack Snyder continue de teaser le film avec une nouvelle affiche un teaser consacrés à Wonder Woman. Hier étant la Journée Internationale des Droits des Femmes, Snyder a choisi ce moment pour mettre la lumière sur l’Amazone.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max.

Source : MovieWeb, EW / Crédit ©HBO Max/Warner Bros