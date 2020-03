Doctor Who saison 12 : La BBC répond aux critiques négatives et défend le showrunner

Le département des plaintes de la BBC répond aux critiques négatives des téléspectateurs de Doctor Who et défend le showrunner.

La saison 12 de Doctor Who a vu une véritable baisse dans ses audiences et pour couronner le tout, beaucoup des téléspectateurs qui sont restés jusqu’à la fin de la saison, n’ont vraiment apprécié les choix du showrunner Chris Chibnall. La note sur Rotten Tomatoes est au plus bas avec 1.37/5 de moyenne et les commentaires sont très négatifs.

Après les retours mécontents des téléspectateurs, la BBC a dévoilé un communiqué dans lequel ils répondent aux critiques négatives : « Doctor Who est une série de longue date adorée et nous comprenons que certaines personnes se sentent attachées à une idée particulière qu’elles ont du Docteur, ou qu’elles apprécient certains aspects du programme plus que d’autres. Les opinions sont fortes et cela témoigne de l’emprise imaginative de Doctor Who – que tant de gens s’engagent avec elle à tant de niveaux différents. »

Mais la chaîne défend les choix du showrunner et reste sur sa position : « Nous soutenons sans réserve la liberté de création des scénaristes et nous pensons que la création d’une histoire d’origine est un aliment de base de l’écriture de science-fiction. Ce qui a été écrit ne modifie pas les histoires du brillant Docteur de William Hartnell – cela ajoute simplement de nouvelles couches et possibilités à cette saga en cours. »

Mais la BBC dit aussi avoir reçu des messages positifs sur le final : « Nous avons également reçu de nombreuses réactions positives face au cliffhanger de l’épisode. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre, et nous espérons que vous viendrez nous rejoindre et voir ce qui se passe, mais nous apprécions qu’il soit impossible de plaire à tous nos téléspectateurs tout le temps et vos commentaires ont été remarqués par le producteur exécutif du programme. »

Chris Chibnall a revisité l’histoire du Docteur d’une manière surprenante, ce qui n’a pas plu à certains fans de Doctor Who. Il sera de retour pour une saison 13 l’an prochain, on attend ainsi de voir comment il va rebondir après ça.

Le cliffhanger devrait être résolu dans l’épisode spécial des fêtes de fin d’année.

Source : Doctor Who TV / Crédit ©BBC