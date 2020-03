Avengers Endgame : Artwork inédit non-utilisé de Hawkeye avant Ronin

View this post on Instagram

Hawkeye! This is a concept design I did of Clint pre his Ronin look. #Hawkeye #Avengers #AvengersInfinityWar #AvengersEndgame #conceptart #costumedesign #characterdesign #illustration #visualdevelopment #그림 #그림스타그림 #일러스트 #marvel #marvelstudios @renner4real