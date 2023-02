La Reine des Neiges 3, Toy Story 5 et Zootopia 2 en préparation chez Disney

Disney prépare des suites pour ses films d’animation La Reine des Neiges, Toy Story et Zootopia.

Disney n’a pas fini d’explorer ses franchises d’animation. Lors d’un appel trimestriel sur les résultats mercredi, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé que le studio développait de nouvelles suites pour les franchises La Reine des Neiges, Toy Story et Zootopia.

« Nous aurons bientôt plus à partager sur ces productions », a déclaré Iger aux investisseurs, « mais c’est un excellent exemple de la façon dont nous nous appuyons sur nos marques et franchises inégalées. »

Ce n’est pas vraiment une surprise que Disney revisite certains de ses plus grands succès animés: La Reine des Neiges, Toy Story et Zootopia ont tous été des succès massifs au box-office et au-delà.

La Reine des Neiges, pour sa part, est devenu l’une des plus grandes réussites de Disney, et le film de 2013 a depuis engendré une suite qui a apporté un milliard de dollars, une comédie musicale sur scène à Broadway, des attractions de parcs à thème, etc.

De son côté, Toy Story est parmi les incontournables de Disney / Pixar et est devenu une franchise classique au fil des décennies, allant du film original de 1995 au spin-off Buzz l’Eclair de l’année dernière. Toy Story 3 et Toy Story 4 ont chacun rapporté plus d’un milliard de dollars en salles.

Quant à Zootopia, le film d’animation n’a pas encore eu de suite, mais le premier film a été un énorme succès, récoltant 1,025 milliard de dollars au box-office mondial et une série dérivée a été produite pour Disney+.

On attend d’avoir plus d’informations sur ces suites.

Source : Deadline / Crédit ©Disney