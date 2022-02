The Batman : Gotham ne le voit pas comme un héros

Selon Robert Pattinson, Gotham ne voit pas Batman comme un héros et Andy Serkis compare sa performance à Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

La sortie de The Batman approche à grands pas, le film sera enfin dans les salles le mois prochain et la promo continue de plus belle. Robert Pattinson, qui joue une version plus jeune et plus en colère du personnage, a récemment mis en lumière les efforts de Batman pour débarrasser Gotham City du crime. Dans The Batman, le justicier titulaire n’est pas vraiment considéré comme un héros par les habitants de Gotham, et Pattinson l’attribue à la rage et au manque d’expérience de Batman.

S’adressant à GQ, Pattinson a expliqué en quoi son interprétation de Batman est très différente des précédentes et comment elle se déroulera dans le film. Notamment, Bruce Wayne n’est pas (encore) un riche playboy, ce qui est l’un de ses traits distinctifs dans les comics. Au lieu de cela, il est un solitaire émotionnellement rabougri qui est encore sous le choc du traumatisme d’avoir vu le meurtre de ses parents. De plus, ses efforts pour débarrasser Gotham City du crime ne portent pas leurs fruits au départ.

« Il n’a pas du tout cette personnalité de playboy, donc il est un peu bizarre en tant que Bruce et en tant que Batman, et je n’arrêtais pas de penser qu’il y avait une tendance plus nihiliste. Parce que, normalement, dans tous les autres films, Bruce s’en va, s’entraîne et retourne à Gotham, croyant en lui-même, pensant, je vais changer les choses ici. Mais là-dedans, cela sous-entend en quelque sorte qu’il a eu une petite dépression. Mais ce qu’il fait, ce n’est même pas du travail. »

Pour Gotham, il est loin d’être un héros parce que es chose ont empiré : « Cela fait deux ans, et le crime a empiré depuis que Bruce a commencé à être Batman. Les habitants de Gotham pensent qu’il n’est qu’un autre symptôme de la façon dont tout est merdique. Il y a cette scène où il bat tout le monde sur ce quai de train, et j’adore qu’il y ait un passage dans le script où le gars qu’il sauve est aussi du genre : Ah ! C’est pire ! Soit vous vous faites agresser par des membres d’un gang, soit un monstre arrive et, par exemple, bat tout le monde ! Le gars n’a aucune idée que Batman est venu le sauver. Il ressemble à ce loup-garou. »

Dr. Jekyll & Mr. Hyde

Ailleurs, Andy Serkis qui incarne Alfred Pennyworth, a discuté de la performance de Pattinson et la compare la dualité de Bruce et Batman à Jekyll et Hyde. « Je pense que Rob est incroyable en tant que Bruce – et en tant que Batman», a-t-il déclaré à Total Film. « Il a cet éventail incroyable qui lui permet de jouer la vulnérabilité et l’insularité du personnage. Il gère cela si joliment et subtilement. Et puis quand il entre dans l’apparence de Batman, il est incroyablement dur et brutal. C’est une situation de Jekyll et Hyde. Il le fait avec beaucoup de grâce et de sensibilité. »

Pour les moins initiés, Serkis fait référence à L’Etrange Cas du Dr. Jekyll et M. Hyde, la nouvelle de 1886 écrite par Robert Louis Stevenson. Le livre suit Gabriel John Utterson, un avocat qui enquête sur les événements étranges entourant son bon ami le Dr Henry Jekyll, un médecin gentil et respecté, et Edward Hyde, un misanthrope. Bien sûr, Jekyll et Hyde sont en fait une seule et même personne, M. Hyde étant la manifestation physique de la personnalité alternative maléfique du Dr Jekyll.

Dans cette analogie, il semble qu’Alfred soit le propre Gabriel Utterson de Bruce. « [Alfred] regarde, et il essaie toujours de s’accrocher à [Bruce], pour essayer de l’empêcher de disparaître dans un terrier de lapin à ce stade », a déclaré Serkis à Total Film. « Je pense qu’il croit qu’il est dangereux pour lui-même, et ce n’est pas particulièrement bien formé comme idée. Il peut voir qu’il se dirige vers des ennuis. »

Réalisé par Matt Reeves, The Batman sors le 4 mars prochain dans les salles.

Source : Total Film, GQ / Crédit ©Warner Bros