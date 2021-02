Superman & Lois : En quoi la série se démarque des autres

Le showrunner de Superman & Lois explique en quoi sa série se démarque des autres séries de super-héros.

Le marché des séries de super-héros est plus bondé que jamais, il est donc difficile pour chacune de trouver son créneau et de se démarquer des autres. Superman & Lois arrive dans quelques semaines sur la CW et la série sera la septième de l’Arrowverse. Si on ajoute à ça la line-up de Disney+ et ses séries Marvel, plus les séries DC qui arriveront bientôt sur HBO Max, on peut rapidement arriver à saturation.

Le personnage de Superman revient à la télévision et il doit prouver qu’il a encore une certaine pertinence. La série doit faire quelque chose pour se démarquer du reste et c’était quelque chose que les producteurs avaient en tête lors du développement de Superman & Lois et même des autres séries de l’Arrowverse.

« Chaque fois que vous faites l’une de ces séries, vous voulez les rendre légèrement différentes », a déclaré le showrunner Todd Helbing durant un panel TCA (via Deadline). « Nous avons juste abordé cela comme nous le ferions pour un long métrage – de son aspect, à la cinématographie en passant par le look et la conception de la maison et de la ferme. Nous sommes en concurrence avec les séries sur le câble et les streamers… nous voulions pouvoir le faire et offrir au public quelque chose de qualité égale. »

Elizabeth Tulloch qui reprend son rôle de Lois Lane qu’elle tenait dans les crossovers Elseworlds et Crisis on Infinite Earths, s’est aussi confiée sur la différence de la série. Apparemment, les scénaristes lui ont vendu la série en la comparant à Friday Night Lights et cela lui a tout de suite plu : « C’était vraiment ancré dans la réalité et vraiment réel », a-t-elle ajouté. « Une partie de ce à quoi j’espère que le public répondra dans notre série est que ce couple – même si elle est cette journaliste dynamique et même s’il est Superman – est qu’on peut incroyablement s’identifier et ils doivent faire face aux mêmes problèmes que les gens normaux.»

Situé à Smallville, Superman & Lois verra le couple titulaire faire face à des changements majeurs dans la vie alors qu’ils tentent de surmonter les défis de la vie professionnelle et familiale rendus d’autant plus complexes que Clark est Superman – un secret qu’il ne peut pas cacher à ses fils, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin), plus. La série mettra également en vedette un certain nombre de personnages de la plus grande histoire de Superman, notamment Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) et le père de Lois, le général Samuel Lane (Dylan Walsh).

Superman & Lois démarre le 23 février sur la CW.

Source : Deadline / Crédit ©CW