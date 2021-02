Step Up : Christina Milian reprend le rôle de Naya Rivera dans la série

Christina Milian remplace Naya Rivera dans la série Step Up. Elle reprend le rôle de Colette.

L’été dernier, l’actrice et chanteuse Naya Rivera est décédée tragiquement laissant sa famille et ses fans en plein désarroi. Rivera faisait partie de la série de danse Step Up (basée sur les films Sexy Dance) qui a commencé sur Youtube avant d’être récupérée par Starz.

Pendant deux saisons, Naya Rivera jouait Colette, le personnage féminin principal de la série. La chaine Starz vient d’annoncer que pour la saison 3, Christina Milian (Soundtrack) reprendra le rôle tenu par Rivera.

La décision intervient après des mois de réflexion approfondie sur la manière de procéder avec la série à la suite du décès de Naya, Lionsgate TV a consulté la famille de Rivera pour déterminer la meilleure option possible. Avec la bénédiction de la famille, Milian jouera désormais le rôle de Collette Jones.

« La mort de Naya a été une terrible perte pour notre monde que nous ne cesserons, franchement, de pleurer », a déclaré Holly Sorensen, créatrice et productrice exécutive de la série Step Up.

« Il était presque impossible de penser qu’il pourrait y avoir quelqu’un d’aussi gracieux et aimant qui pourrait à la fois nous aider à honorer notre perte, tout en apportant un profond réservoir de talents à notre série, dans tant de domaines. Christina Milian est une personne humaine exceptionnelle et une éblouissante interprète et nous sommes si heureux qu’elle ait rejoint notre famille. »

Ne-Yo, qui joue Sage Odom dans la série, a également déclaré : « On ne remplace pas Naya. Soyons clairs. Son esprit vit dans nos mémoires et dans chaque partie de ce que cette série est et sera. Christina sait que la barre est haute, ce qui témoigne de son sang-froid et de son respect en tant que personne et artiste. Je suis plus que certain de sa capacité à apporter une énergie et une lumière à ce personnage, que les fans de Naya ainsi que le reste du monde vont adorer. Nous avons accueilli Christina à bras ouverts et nous nous sommes ralliés autour d’elle avec amour et soutien. J’ai hâte que le monde le voie ! »

Pour sa part, Christina Milian a ajouté: « Je suis tellement excitée de rejoindre la famille Step Up. Je sais que la barre est haute. Naya était incroyable. J’espère rendre hommage à Naya, sa famille, ses amis et ses fans avec une excellente performance. »

La production de la saison 3 de Step Up a commencé à Atlanta. Pour le moment, il n’y a pas de date de diffusion mais on sait qu’elle sera disponible en France sur StarzPlay.

