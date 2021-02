Justice League : Extrait avec Steppenwolf avant la bande-annonce

Découvrez un extrait de Justice League de Zack Snyder avant la bande-annonce qui arrivera pour la St Valentin.

Un nouvel aperçu du film Justice League de Zack Snyder a fait son apparition sur la toile. Il s’agit d’un extrait sur lequel on découvre un aperçu en noir et blanc de Steppenwolf qui se bat contre des Amazones. Cet extrait a été filmé par Zack Snyder lui-même sur son portable, via sa station de montage.

Zack Snyder previews new clip of Steppenwolf vs. the Amazons for ‘Justice is gray edition’ #ZackSnydersJusticeLeaguepic.twitter.com/bPYKK9OIiI — Fandom (@getFANDOM) February 8, 2021

Et alors qu’on s’attendait à une bande-annonce pour le Super Bowl, il arrivera finalement dimanche pour la St Valentin. C’est Snyder lui-même qui a fait l’annonce sur Twitter.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée de 4 heures pour HBO Max, à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, rien n’est encore annoncée.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros