Razzie Awards 2020 : Cats, Rambo Last Blood – Nominations des pires films de l’année

Cats et Rambo Last Blood se trouvent parmi les films les plus nommés aux Razzie Awards 2020 qui récompensent le pire du cinéma.

Alors que le meilleur du cinéma de l’année qui s’est écoulée sera récompensé ce soir aux Oscars, les pires films ont aussi leurs distinctions. Cette année, au lieu d’avoir lieu la veille des Oscars les Golden Raspberry Awards, plus communément appelés les Razzies Awards, viennent à peine de dévoiler leurs nominations.

Sans surprise, les chats de gouttière de Cats, accompagnés de Rambo Last Blood et Madea Family Funeral sont les trois films les plus cités avec 8 nominations chacun. Helboy n’est pas très loin avec 5 nominations. X-Men : Dark Phoenix est nommé plusieurs fois.

Mais les Razzie ne récompensent pas que les mauvais films et mauvaise prestation. Pour garder une note positive, ils remettront un trophée à un acteur ou actrice qui a réussi sa rédemption et a su se racheter une crédibilité. Jennifer Lopez, Eddie Murphy, Will Smith, Keanu Reeves et Adam Sandler (régulièrement nommé aux Razzies pour ses mauvais films) se trouvent parmi les nommés dans cette catégorie.

Pour le moment, aucune date n’a été dévoilée pour les Razzies Awards 2020.

Razzie Awards 2020 – Nominations

Pire Film

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo : Last Blood

Pire Acteur

James Franco dans Zeroville

David Harbour dans Hellboy

Matthew McConaughey dans Serenity

Sylvester Stallone dans Rambo : Last Blood

John Travolta dans The Fanatic et Trading Paint

Pire Actrice

Hilary Duff dans The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway dans Le Coup du siècle et Serenity

Francesca Hayward dans Cats

Tyler Perry (en tant que Madea) dans A Madea Family Funeral

Rebel Wilson dans Le Coup du siècle

Pire Acteur dans un Second Rôle

James Corden dans Cats

Tyler Perry (en tant que Joe) dans A Madea Family Funeral

Tyler Perry (en tant que l’oncle Heathrow) dans A Madea Family Funeral

Seth Rogen dans Zeroville

Bruce Willis dans Glass

Pire Actrice dans un Second Rôle

Jessica Chastain dans X-Men : Dark Phoenix

Cassi Davis dans A Madea Family Funeral

Judi Dench dans Cats

Fenessa Pineda dans Rambo : Last Blood

Rebel Wilson dans Cats

Pire Réalisateur

Fred Durst pour The Fanatic

James Franco pour Zeroville

Adrian Grunberg pour Rambo : Last Blood

Tom Hooper pour Cats

Neil Marshall pour Hellboy

Pire Scénario

Lee Hall et Tom Hooper pour Cats

Daniel Farrands pour The Haunting of Sharon Tate

Andrew Cosby pour Hellboy

Tyler Perry pour A Madea Family Funeral

Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone pour Rambo : Last Blood

Pire Remake, Reboot ou Sequel

X-Men : Dark Phoenix

Godzilla 2 – Roi des Monstres

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo : Last Blood

Pire Duo à l’écran

N’importe quelle boule de poils mi-féline / mi-humaine dans Cats

Jason Derulo et sa « bosse » neutralisée en CGI dans Cats

Tyler Perry et Tyler Perry (ou Tyler Perry) dans A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone et sa rage impuissante dans Rambo : Last Blood

John Travolta et tout scénario qu’il accepte

Razzie du Mépris inconscient pour la vie humaine et les biens publics

Traîné sur le bitume

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo : Last Blood

Razzie pour l’acteur/actrice qui réussit à se racheter une crédibilité

Eddie Murphy dans Dolemite Is My Name

Keanu Reeves dans John Wick Parabellum et Toy Story 4

Adam Sandler dans Uncut Gems

Jennifer Lopez dans Queens

Will Smith dans Aladdin