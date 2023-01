OCS : Canal+ rachète les chaines et le studio cinéma d’Orange

Canal+ va acquérir les chaînes payantes ainsi que la production cinématographique et télévisuelle du groupe Orange, OCS.

Depuis près de deux ans, Canal+ et Orange étaient en négociations pour la vente par Orange de sa filiale de télévision payante OCS ainsi que de son studio de cinéma à la chaine crypté. Selon Les Echos, « Canal+ et Orange ont officiellement signé un protocole d’accord en vu de l’acquisition par Canal de la totalité des titres qu’Orange détient dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio, la filiale de coproduction de films et séries. Le groupe Canal +, filiale de Vivendi, deviendra donc à l’issue de cette transaction l’actionnaire unique des deux sociétés. »

Les conditions financières n’ont pas été dévoilées, mais Les Echos rapportent qu’Orange a fonctionné à perte et « s’est engagé à verser des garanties minimales à Canal sur trois à quatre ans ».

Le bouquet OCS est distribué via tous les fournisseurs d’accès à Internet et sur toutes les plateformes en France dont MyCanal. Orange Studio a plus de 200 productions à son actif ainsi qu’un catalogue de plus 1800 titres qui sont désormais entre les mains de Canal+.

Les deux filiales d’Orange ont été créées respectivement en 2007 et 2008. Depuis, la concurrence s’est intensifiée avec l’émergence de puissantes plateformes internationales comme Netflix, Disney+, Prime Video ou encore la dernière arrivée Paramount+ .

Alors qu’OCS avait un accord important avec HBO pour diffuser ses programmes en France, la plateforme a récemment perdu ce contenu avec HBO Max se préparant à s’étendre sur le marché Européen et notamment en France.

Source : Les Echos / Crédit ©DR