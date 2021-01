WandaVision : Deux épisodes pour le lancement sur Disney+

Disney+ et Marvel Studios annoncent que deux épisodes de WandaVision seront disponibles le jour du lancement de la série la semaine prochaine.

WandaVision arrivera en grandes pompes sur Disney+. Les studios Disney et Marvel ont annoncé que deux épisodes de la série seront disponibles le 15 janvier prochain. La série lancera ainsi officiellement la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

Disney + a publié un communiqué à propos du lancement de WandaVision disant que les 2 premiers épisodes seront diffusés sur Disney + le vendredi 15 janvier, puis l’épisode 3 débutera le vendredi 22 janvier.

WandaVision est le premier titre Marvel à voir le jour depuis la sortie de Spider-Man Far From Home en 2019. Les fans étaient censés voir les films Black Widow et Eternals ainsi que la série The Falcon and the Winter Soldier en 2020, cependant, la crise sanitaire mondiale les a empêché de sortir à temps.

WandaVision voit Wanda Maximoff (Olsen) et Vision (Paul Bettany) vivre leur rêve de vie tranquille en banlieue, mais Wanda va vite réaliser que quelque chose ne va pas. Leur réalité semble tout droit sortie d’une série télé – plusieurs séries télés et elle change constamment.

Il a été confirmé que la série WandaVision mènera directement aux événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il se murmure même que Benedict Cumberbatch lui-même fera une apparition dans la série.

WandaVision arrive le 15 janvier prochain sur Disney+.

Crédit ©Disney+