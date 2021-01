Malcolm & Marie : Zendaya et John David Washington vivent un amour compliqué (trailer)

Date et bande-annonce pour le film Netflix Malcolm & Marie avec Zendaya et John David Washington.

Netflix a dévoilé une première bande-annonce complète pour le film Malcolm & Marie avec Zendaya et John David Washington. Ce long-métrage en noir et blanc a été réalisé en secret durant le confinement. C’est l’un de premiers gros projets de films à avoir été réalisé dans des conditions sanitaires très strictes.

Écrit et réalisé par le créateur d’Euphoria Sam Levinson, la bande-annonce de Malcolm & Marie montre Zendaya et Washington qui joue un couple traversant des hauts et des bas émotionnels. La bande-annonce dit que le film « n’est pas une histoire d’amour, mais une histoire de l’amour. »

Filmé en huit-clos, Malcolm & Marie dépeint un cinéaste fraîchement sorti de l’avant-première réussie de son nouveau film qui rencontre des problèmes avec sa petite amie alors que des révélations sur leur relation commencent à faire surface.

Rien qu’en l’espace de 2 minutes 40 de bande-annonce, on assiste à une très belle performance de Zendaya et Washington qui montrent une nouvelle fois l’étendu de leur talent respectif. Ce film semble assez intense et promet une histoire d’amour belle mais chaotique.

Malcolm & Marie arrive le 5 février sur Netflix.

Malcolm & Marie – Bande-annonce VOST