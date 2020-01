The Mandalorian : Jon Favreau nie la réincarnation de Yoda en baby Yoda

Jon Favreau clarifie le personnage de bébé Yoda et certaines théories avec Yoda dans The Mandalorian

The Mandalorian est la sensation Star Wars inattendue de l’année 2019. Le vrai succès du lancement américain de la plate-forme Disney+ aura été cet évènement inspiré de la franchise Star Wars que beaucoup de fans attendaient. Un évènement qui a cassé l’internet avec l’un de ses personnages : Baby Yoda (qu’on ne doit pas appeler Baby Yoda).

The Mandalorian une série Star Wars en live-action au succès indéniable, qui fait théoriser beaucoup de fans après le final de sa saison 1. Si la créature qui ressemble étrangement au mythique Yoda – mais en plus mignon – reste toujours mystérieuse en fin de saison, beaucoup de spectateurs et fans de la franchises Star Wars ont élaboré des théories autour de sa genèse, existence ou identité.

D’après certains, ce serait même une version très jeune de Yoda, malgré les affirmations de Favreau concernant le fait qu’il ne faut pas relier les deux personnages. Le showrunner de Mandalorian, qui a fait un travail remarquable pour étendre l’univers Star Wars en série autour d’un personnage mandalorien s’est à nouveau exprimé sur la créature, qu’il aimerait qu’on appelle l’Enfant (the Child) comme dans la série.

A l’occasion d’une interview avec le magasine USA Today, Jon Favreau a expliqué à nouveau pourquoi il ne faut pas relier les deux personnages, et pourquoi ce petit n’a rien à voir avec Yoda.

Notamment « parce que la chronologie (de The Mandalorian) se passe après le retour du Jedi. Les fans doivent se souvenir que Yoda ne fait pas que mourir, il disparait. Yoda existe en fantôme de la Force. Ce bébé Yoda, tout le monde l’appelle comme ça parce qu’il n’existe pas de nom pour son espèce. Donc je pense que le plus simple, facile et hashtagable pour identifier ce personnage, est que l’on appelle « L’enfant » bébé Yoda ».

Après les multiples réinventions autour des pouvoirs de la Force, que ce soit dans la série ou dans la nouvelle trilogie Star Wars, beaucoup de fans se sont imaginés que la force permettrait aussi la réincarnation, pour justifier la théorie que ce bébé signerait le retour de Yoda dans la mythologie.

Mais comme l’explique très bien Favreau, il est impossible que ce soit le cas puisqu’il est devenu un fantôme de la Force. Un fantôme que l’on voit d’ailleurs dans le Dernier Jedi.

De plus Taika Waititi, réalisateur du final de la série, a récemment avoué qu’il connaissait le vrai nom du bébé de cette race. Raison de plus pour nier le fait que ce serait une réincarnation de Yoda.

Il a quand même été demandé au showrunner si Yoda et ce bébé pouvaient avoir un lien de parenté, question que Favreau a éludée en répondant que cela relève « du spoiler et ne peut pas dire. Mais il existe beaucoup de théories sur ce sujet”.

Si Yoda à son époque était le dernier de sa race, il serait possible que cela soit faut. Certain pensent même qu’il se serait cloné. Pour savoir vraiment qui est cette créature, d’où lui viennent ses pouvoirs phénoménaux alors qu’il est si jeune, son âge véritable ou même ses origines, il faudra attendre la saison 2 de The Mandalorian, déjà annoncée sur Disney+ pour l’automne 2020. Allez plus que 9 mois d’attente.

The Mandalorian sera à découvrir sur le service Disney+ en France en mars prochain.

Crédit photos : ©Disney / Lucasfilm