Avengers Endgame : La mort d’Iron Man était à l’origine très gore !

La mort de Tony Stark aurait dû être bien plus violente l’écran dans Avengers Endgame, d’après les spécialistes des effets spéciaux de la WETA impliqués dans le film.

Avengers Endgame ne cessera d’être le sujet de discussions entre spécialistes Marvel, les fans et les équipes du films. Le dernier opus évènement consacré à la team d’Iron Man regorge encore et toujours de secrets. Visiblement on ne cessera pas de révéler des surprises même des mois après la sortie en salle ou DVD de cette suite d’Infinity War.

L’une des scènes les plus marquantes de cette suite et fin inspirée par la saga de comics Infinity War est la mort de l’un des super-héros les plus iconiques de Marvel, celui même qui a lancé la phase 1 des adaptations des comics au cinéma : Iron Man.

On apprend aujourd’hui, d’après les studios en charge des effets spéciaux du film, la célèbre Weta Digital, que la scène du trépas d’Iron Man aurait dû être bien plus gore et violente que celle que l’on a vu. Une mort qui aurait été plus marquante que celle qui a été choisir pour le cut final d’Avengers Endgame, puisqu’elle avait été conceptualisée autrement.

C’est à l’occasion d’un podcast du site américain Insider qu’on a appris cette information, avec les superviseurs des effets spéciaux pour le film , Matt Aitken et Jen Underdahl.

Ces derniers ont avoué au micro d’Insider qu’Iron Man a plutôt bien été préservé à l’écran puisqu’à l’origine son visage aurait dû exploser de moitié dans le snap. Une scène qui a été visiblement coupée et réarrangée en post-production, jugée trop gore pour les spectateurs sûrement.

« Nous avons proposé aux réalisateurs un échantillon de visuels pour choisir comment les pierres d’energies réagirait sur son visage, en explosant une partie de sa joue avec son œil qui pendrait hors de son orifice. » ont déclarés les intéressés.

Underdhal explique qu’ils avaient conceptualisé deux versions de cette mort : « une où l’on voyait l’effet des pierres de l’intérieur, à travers les dents et le reste… et une autre à l’exterieur ». Mais les réalisateurs ont préféré rester sobre dans le décès de l’un des personnages les plus aimés et iconique de Marvel au cinéma.

Si cette vision pour le décès de Tony Stark aurait permis de montrer le pouvoir surpuissant des pierres – même pour un super-héros – elle aurait peut-être été un peu trop violente pour certains spectateurs friands de Marvel au cinéma, notamment les plus jeunes. Le film aurait même été surement classé R pour cette raison aux USA.

Avengers Engdame est disponible actuellement en VOD sur MyCanal, en DVD et Blu-ray.

Crédit photos : ©Marvel / Disney