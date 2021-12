The Flash saison 8 Armageddon : Le monde à l’envers dans la partie 4 (spoilers et promo)

Retour sur la partie 4 de l’événement Armageddon de la saison 8 de The Flash qui voit Barry face à son pire ennemi, Eobard Thawne. Spoilers.

La partie 4 d’Armageddon a révélé ce qu’on soupçonnait plus ou moins depuis quelques épisodes : nous assistons à une sorte de « Reverse-Flashpoint » orchestré par Eobard Thwane qui a décidé que la meilleure façon de se débarrasser de Barry Allen était de prendre sa place en tant que Flash et de le transformer en méchant.

Après que Barry se soit rendu jusqu’en 2031 (quand il aurait causé Armageddon), il s’est retrouvé face à Iris et les autres membres et amis de la Team Flash qui ne sont pas du tout content de le voir. La raison est au final très simple, Thawne a voyagé dans le temps pour, entre autres, tuer jeune Barry Allen et créer un « Reverse-Flashpoint ». Ils le prennent donc tous pour le méchant.

En tant que tel, Thawne a émergé sous le nom de The Flash, a fini par gagner l’amour d’Iris/ et a formé une équipe également composée de Chester, Frost, Cecile et Ryan Choi alias The Atom. Allegra, a passé quelque temps à Londres, après qu’elle et Chester aient mal géré leur première relation.

Les changements de la timeline

Dans cette timeline alternative, les fans de Batwoman seront heureux et heureuses d’apprendre que Ryan Wilder est mariée à Sophie Moore et qu’elles souhaitent avoir un enfant. Apparemment, Iris était la demoiselle d’honneur de Ryan, les deux femmes sont ainsi très amies. Est-ce que cela est un présage pour véritable présent des deux séries ? Ryan et Iris vont-elles devenir meilleures amies ?

Du côté d’Alex Danvers, que nous avons récemment quittée dans Supergirl et qui était aussi présente dans l’épisode, elle est toujours mariée et heureuse avec Kelly Olsen. Cependant, aucun mot de leur fille Esme, mais elle aurait environ 15/16 ans en 2031. Notez aussi que dans ce futur, Frost et Chillblaine forme un duo de choc.

Parmi les choses moins amusantes dans ce « Reverse Future », Barry en tant que Reverse-Flash est responsable des meurtres de Cisco, Ray Palmer et de toute l’équipe de Legends of Tomorrow ! Ces pauvres Légendes n’ont décidément pas de répits !

Rectification de la timeline

Pour corriger cette réalité cauchemardesque, Barry a essayé de tromper l’allié de Reverse-Flash, Damien Darhk, pour qu’il l’aide, mais a rapidement avoué qu’il n’était pas un méchant et qu’on l’a piégé dans une chronologie modifiée. Darhk, sentant que Barry disait la vérité (y compris sur la façon dont Damien s’est sacrifié pour sauver sa fille Nora), a accepté de l’aider, bien que Thawne ait réussi à garder une longueur d’avance.

En fin de compte, cela s’est soldé par une impasse entre Barry et Eobard, où Iris – sentant qu’elle et « Allen » partagent un passé / une connexion – a utilisé un pistolet à rayons immobilisant sur Eobard à la place. Barry s’est ensuite mis à parcourir le globe à toute vitesse afin d’atteindre Mach 20 et d’ouvrir un portail temporel pour annuler Reverse-Flashpoint, même si cela risquerait de briser littéralement le monde (ergo, Armageddon).

Avec un dernier coup de pouce nécessaire d’Iris, Barry a réussi et est revenu au bon 2021, où il a renseigné Despero sur la grande ruse de Thawne, puis a sauté au téléphone pour parler avec un Joe West très vivant.

Thawne, cependant, est loin d’en avoir fini. Au contraire, dans la scène finale, il a enfilé son nouveau costume de Reverse-Flash et est entré dans le Time Vault. « Personne n’utilise le temps contre moi, murmure-t-il. « Je vais changer ce qui va arriver », dit-il à Gideon, « et tu vas m’aider. »

Mia Queen arrive du futur

La semaine prochaine, dans la dernière partie d’Armageddon, une autre héroïne entrera en jeu: Mia Queen (Katherine McNamara). La conclusion d’Armageddon présente une opportunité pour The Flash de mettre fin à sa bataille de toute une vie avec Reverse Flash pour de bon, mais cela pourrait être trop important pour Barry et son équipe. Pendant ce temps, Mia Queen vient du futur en cherchant à sauver un être cher perdu, et elle ne laissera rien se mettre sur son chemin.

The Flash, c’est le mardi sur la CW. Après la partie 5 d’Armageddon, la série partira en pause jusqu’au mois de mars 2022.

The Flash saison 8 – Armageddon Partie 5 – Promo