Superman & Lois saison 2 : Tensions chez les Kent et réunion Teen Wolf (trailer)

Tyler Hoechlin retrouve Ian Bohen, son ancien collègue de Teen Wolf dans la bande-annonce de la saison 2 de Superman & Lois.

Un premier trailer pour la saison 2 de Superman & Lois a été dévoilé par la CW et c’est une réunion Teen Wolf qui attend les fans pour la suite de la série DC. En effet, Ian Bohen a rejoint la saison 2 de Superman & Lois dans le rôle du Lieutenant Mitch Anderson, le nouveau chef du département de la Défense.

Apparemment, Anderson souhaite que Superman plaide allégeance à l’Amérique mais le super-héros refuse disant qu’il est déjà engagé envers le monde. Cela pourrait expliquer pourquoi Anderson dit à Superman qu’il est plus un handicap qu’un héros.

Ailleurs, Natalie, qui a débarquée à la fin de la saison 1, n’aime pas trop le partenariat de son père John Henry Irons avec Superman, et Lois et Clark semblent avoir des problèmes à la maison. « Les choses ne vont pas bien depuis des mois, et je te tiens pour responsable », avoue Lois à Clark, qui veut désespérément savoir ce qui tracasse sa femme. Il est bien possible que ce soit la présence de Natalie, la fille de sa version alternative, même si elle dit que ce n’est pas le cas.

Pour le moment absente de la bande-annonce: Jenna Dewan, qui reprendra son rôle de Lucy Lane au cours de la saison 2, la sœur cadette de Lois Lane.

La saison 1 de Superman & Lois est actuellement diffusée sur la plateforme Salto. La saison 2 démarre le 11 janvier sur la CW.

Superman & Lois saison 2 – Trailer