Marvel : Les personnages des séries Netflix pourraient rejoindre le MCU

Kevin Feige, le big boss de Marvel, évoque à nouveau la possibilité d’amener les personnages Marvel de Netflix dans le MCU principal.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a une nouvelle fois évoqué la possibilité d’intégrer les personnages Marvel de Netflix dans l’univers cinématographique Marvel. L’univers du streaming était composé de Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter), The Punisher (Jon Bernthal) et Iron Fist (Finn Jones), puis ils se sont ensuite réunis dans la série crossover The Defenders.

Récemment, Feige a révélé que si jamais Daredevil reviendrait à l’écran, il serait toujours incarné par Cox, cependant, il n’a pas parlé des autres acteurs. Depuis, il a à nouveau abordé la question et laisse entendre que le public reverra certainement les personnages à l’écran. Evidemment, il ne donne aucun plan précis, il reste toujours très évasif.

« Je dis toujours que chaque fois qu’un personnage revient dans le terrain de jeu Marvel, cela devient un autre outil dans la capacité de narration du MCU. Comme je l’ai déjà dit, la bonne nouvelle est que tout sera révélé lorsque les gens regarderont enfin. »

Si les personnages ont de grandes chances de revenir, à part Cox, on ne sait pas si ce sera le cas pour les autres acteurs. Auront-ils la chance (et l’envie) de reprendre leur rôle ? Ça reste à voir. Et c’est sans parler du retour très probable de Vincent D’Onofrio dans la peau de Kingpin.

En attendant, les yeux des fans de Marvel sont tournés vers Spider-Man No Way Home (en salle le 15 décembre) avec l’espoir que Charlie Cox se pointe en tant qu’avocat Matt Murdock

Source : ScreenRant / Crédit ©Marvel/Netflix