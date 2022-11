Agatha Coven of Chaos : Sasheer Zamata rejoint le spin-off de WandaVision

Sasheer Zamata rejoint la série Marvel Agatha Coven of Chaos, spin-off de WandaVision.

Agatha Coven of Chaos continue de mettre en place son casting. L’humoriste et actrice américaine Sasheer Zamata, notamment connue pour avoir fait partie du Satutrday Night Live pendant quatre ans, rejoint la série Marvel, spin-off de WandaVision.

Zamata, dont le personnage est gardé secret, rejoint Kathryn Hahn, qui reprend son rôle de WandaVision Agatha Harkness, Joe Locke, Aubrey Plaza, qui jouerait un rôle de méchante ainsi que Ali Ahn et Maria Dizzia qui devraient être des sorcières. En plus de Hahn, Emma Caulfield Ford devrait également reprendre le rôle de Dottie de WandaVision.

Une rumeur annonce aussi la présence d’Eric André pour un épisode.

La scénariste en chef Jac Schaeffer (qui a aussi écrit WandaVision), réalisera au moins un épisode de la série à venir. Elle sera rejointe par Gandja Monteiro, une cinéaste américaine d’origine brésilienne connue pour avoir réalisé des publicités et des vidéoclips.

Sasheer Zamata a récemment joué dans la série de Hulu Woke auprès de Lamorne Morris (New Girl) et peut actuellement être vue dans la sitcom de ABC Home Economics. L’été dernier, elle a filmé son dernier stand-up spécial d’une heure qui sortira en 2023. En plus de son stand-up, elle co-anime le podcast Best Friends avec sa meilleure amie l’humoriste-actrice-présentatrice Nicole Byer (Nailed It).

Pour le moment, il n’y a pas de date de diffusion pour Agatha Coven of Chaos mais la série devrait arrivée sur Disney+ à la fin de l’année 2023 ou début 2024.

Source : Deadline / Crédit ©DR